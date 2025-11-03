สาวมะกันสุดดีใจ พบตูบรักอีกครั้ง หลังหายไป 5 ปี เผยพลัดหลงไปอยู่อีกเมือง ระยะทางห่างเกือบพันกิโลเมตร!

ย้อนกลับไปเมื่อ 5 ปีก่อน “เพนนี” เจ้าตูบพันธุ์ชิวาว่าจากรัฐมิสซิสซิปปี สหรัฐฯ หนีออกจากบ้านของเจ้าของ “คริสตี้ เทย์เลอร์” ตอนนั้นเทย์เลอร์คิดว่าเธอคงไม่มีวันได้เจอสุนัขแสนรักของเธออีกแล้ว

แต่ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น เมื่อไม่นานมานี้ เทย์เลอร์ได้รับโทรศัพท์จากศูนย์พักพิงสัตว์ในรัฐฟลอริดา แจ้งข่าวดีว่า “เพนนี” ยังมีชีวิตอยู่ และสุขภาพแข็งแรงดี

โดยก่อนหน้านี้ มีพลเมืองดีพบเพนนีเดินอยู่ริมถนนในรัฐฟลอริดา จึงโพสต์ถามในกลุ่มชุมชนว่า “มีใครทำสุนัขหายไหม” แต่ไม่มีใครรู้จัก จึงตัดสินใจนำเจ้าตูบไปส่งที่ศูนย์พักพิงสัตว์ในพื้นที่

หลังจากเจ้าหน้าที่สแกนไมโครชิป ก็พบข้อมูลว่าเทย์เลอร์คือเจ้าของที่แท้จริงของเจ้าเพนนี ซึ่งอยู่ในรัฐมิสซิสซิปปี ห่างจากรัฐฟลอริดาไปประมาณ 520 ไมล์ (836 กิโลเมตร)

ด้านเทย์เลอร์หลังจากหมดหวังเรื่องสุนัขแสนรักของเธอ จู่ ๆ ก็ได้รับโทรศัพท์จากศูนย์พักพิงสัตว์ว่า พบว่าเจ้าเพนนียังมีชีวิตอยู่ดีและสุขภาพแข็งแรง เทย์เลอร์รีบยืนยันว่าเป็นเจ้าเพนนีของเธอจริง ๆ เมื่อเจ้าหน้าที่ลองเรียกชื่อเพนนี เจ้าตูบก็หันกลับมามองทันที พร้อมรอยยิ้มและลิ้นห้อยอย่างดีใจ

ตอนนี้เพนนีกลับถึงบ้านที่มิสซิสซิปปีแล้ว เทย์เลอร์กล่าวว่าแม้เวลาผ่านไป 5 ปี เพนนีจะอ้วนขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน พร้อมทั้งฝากถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกคนให้เห็นความสำคัญของการฝังไมโครชิป

“ถ้าเพนนีไม่มีไมโครชิป เราคงไม่มีวันได้เจ้าตูบกลับมา ถ้าใครยังลังเลว่าชิปเล็ก ๆ นั้นมีประโยชน์แค่ไหน มันคุ้มค่าจริง ๆ นะ เพราะไมโครชิปเล็กจิ๋วนี้แหละ ที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณได้อยู่กับคุณตลอดไป”

ขอบคุณที่มา abcnews

