อังกฤษถอดยศทหาร พลเรือโท ของ ‘แอนดรูว์’ หลังเพิ่งโดนถอดยศเจ้าชาย จากการไปพัวพันกับข่าวอื้อฉาว
หลังมีประกาศถอดยศเจ้าชายของ แอนดรูว์ เมื่อวันที่ 30 ต.ค.68 จากการที่แอนดรูว์พัวพันกับข่าวอื้อฉาว เพราะความใกล้ชิดกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน นักการเงิน ซึ่งพัวพันกับคดีล่วงละเมิดทางเพศและค้าประเวณีเด็ก ล่าสุดทางการอังกฤษเดินหน้าถอดถอนยศทางทหารสุดท้ายของแอนดรูว์แล้ว
จอห์น ฮีลีย์ รัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษ ประกาศว่า คิงชาร์ลส์ที่ 3 ตัดสินพระทัยให้ทำการถอดยศทหารสุดท้ายที่เหลืออยู่ของแอนดรูว์ด้วย ซึ่งฮีลีย์ระบุว่า นี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่คิงชาร์ลส์ระบุว่าควรทำ และเรากำลังดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่ในเวลานี้ ทั้งนี้ แอนดรูว์ยังคงมีตำแหน่งพลเรือโทของกองทัพอังกฤษ เมื่อเขาออกจากกองทัพในปี 2022
เมื่อสัปดาห์ก่อน พระราชวังบักกิงแฮมออกประกาศว่า คิงชาร์ลส์ถอดยศเจ้าชายของแอนดรูว์ และสั่งให้ย้ายออกจากตำหนักในพระราชวังวินด์เซอร์ หลังแอนดรูว์เชื่อมโยงกับเรื่องอื้อฉาว
ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ได้แสดงความเสียใจต่อราชวงศ์อังกฤษหลังคิงชาร์ลส์ได้ประกาศถอดยศเจ้าชายของแอนดรูว์
ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับราชวงศ์อังกฤษเป็นเรื่องที่แย่มาก เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้า และเขารู้สึกเสียใจกับราชวงศ์อย่างยิ่ง
ทรัมป์ เคยเป็นเพื่อนของเอปสตีนก็กำลังเผชิญกับความยุ่งยากที่เกี่ยวข้องกับข่าวอื้อฉาวของเอปสตีน ซึ่งสมาชิกพรรคเดโมแครตและสมาชิกของรีพับลิกันบางส่วน ต้องการให้รัฐบาลสหรัฐเปิดเผยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีของเอปสตีน
แม้ทรัมป์จะออกมาระบุว่า เขากับเอปสตีนขัดแย้งกันมานานก่อนการเสียชีวิตของเอปสตีนในคุกเมื่อปี 2019 ระหว่างรอคำตัดสินของศาลในคดีล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาววัยรุ่นมากกว่าร้อยคน