แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง อาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุด แพทย์เผยเอง 4 พฤติกรรมทุกคนมักเข้าใจผิด อาจทำลายสุขภาพฟันโดยไม่รู้ตัว
บีบีซี เผยผลรายงานของดร.ปราวีน ชาร์มา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ที่ว่า หลายคนเชื่อว่าการแปรงฟันเช้า–ก่อนนอน คือ กฎเหล็กของสุขภาพช่องปากที่ดี พร้อมใช้น้ำยาบ้วนปาก หรือแม้ผู้ที่ขยันแปรงฟันที่สุดก็อาจกำลังทำสิ่งที่ผิดวิธี จนทำลายสุขภาพฟันโดยไม่รู้ตัว
ดร.ปราวีน ชาร์มา ระบุว่า จำนวนประชากรผู้ใหญ่ครึ่งหนึ่งของในสหราชอาณาจักรมักมีปัญหาโรคเหงือก และสัญญาณเริ่มต้นของโรคคือ “เหงือกมีเลือดออก” นั้นหมายความว่า คุณต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีกว่านี้
พร้อมทั้งยังแนะนำให้ตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำ และเปิดเผย 4 พฤติกรรมที่หลายคนทำผิดพลาด ซึ่งหากปรับได้จะช่วยให้ฟันแข็งแรงขึ้น
1.แปรงฟันครั้งเดียวอย่างละเอียดดีกว่า “วันละสองครั้งแบบรีบๆ” ถึงแม้บริการสาธารณสุขแห่งชาติของอังกฤษ (NHS) จะยังแนะนำให้แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง
แต่ดร.ชาร์มาชี้ว่า “คุณภาพสำคัญกว่าปริมาณ ถ้ามีเวลา แปรงวันละสองครั้งก็ดี แต่ถ้าต้องรีบ แปรงให้ดีสักครั้งต่อวันยังดีกว่าแปรงสองครั้งแบบลวกๆ”
เขาแนะนำว่า หากเลือกแปรงเพียงครั้งเดียว ควรแปรงตอนเย็น ให้ครบทั้งด้านนอก ด้านบดเคี้ยว และด้านในของฟัน โดยไม่ต้องออกแรงมาก และอย่าลืมใช้ไหมขัดฟัน รวมถึงควรให้ความสำคัญบริเวณรอยต่อระหว่างเหงือกกับฟัน เพราะเป็นจุดที่มักเกิดโรคเหงือกได้ง่าย
2.ควรแปรงฟันก่อน รับประทานอาหารเช้า หลายคนชอบแปรงฟันทันทีหลังมื้อเช้า แต่จริงๆ แล้วอาจทำร้ายเคลือบฟันโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะถ้าคุณกินของเปรี้ยว เพราะกรดจะทำให้เคลือบฟันอ่อนตัวลง
หากจำเป็นต้องแปรงหลังอาหาร ควรรออย่างน้อย 30 นาที เพราะกรดจากน้ำผลไม้หรือกาแฟสามารถทำลายผิวฟันได้ การรีบแปรงหลังอาหารทันทีจะยิ่งเร่งการสึกกร่อนของเคลือบฟัน ด้านดร.คริส แนะนำว่า หลังรับประทานอาหารให้บ้วนน้ำเปล่า เพื่อลดกรดก่อน แล้วค่อยแปรงฟันภายหลัง
3.อย่าบ้วนน้ำยาบ้วนปากหลังแปรงฟัน อาจทำให้เสียประโยชน์จากยาสีฟันไปโดยเปล่าประโยชน์ แพทย์แนะนำให้แค่บ้วนฟองยาสีฟันออก แต่ไม่ต้องกลั้วปากด้วยน้ำยา เพราะการใช้น้ำยาบ้วนปากจะชะล้างฟลูออไรด์ที่เหลือจากยาสีฟัน
ซึ่งเป็นตัวสำคัญในการเคลือบและปกป้องฟันจากการผุ การปล่อยให้ยาสีฟันเคลือบฟันไว้บางๆ หลังแปรงจะช่วยให้ฟันได้รับการปกป้องยาวนานกว่า
4.ยาสีฟันราคาแพงไม่ได้ดีกว่าเสมอไป แม้ตามชั้นวางจะเต็มไปด้วยยาสีฟันสูตรพิเศษ ทั้งแบบฟอกขาว ผสมถ่าน หรือเสริมเคลือบฟัน แต่ดร.ชาร์มาบอกว่า สิ่งสำคัญมีเพียงอย่างเดียว ตราบใดที่ยาสีฟันของคุณมีฟลูออไรด์ ยี่ห้อหรือราคาก็ไม่สำคัญ
ฟลูออไรด์คือส่วนผสมที่ช่วยป้องกันฟันผุและเสริมความแข็งแรงของเคลือบฟัน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของสุขภาพช่องปากที่ดีจริงๆ
ทั้งนี้ การแปรงฟันไม่ใช่เรื่องของจำนวนครั้ง แต่คือคุณภาพของวิธี โดยการแปรงให้ถูกเวลา ถูกวิธี ไม่ล้างฟลูออไรด์ออก และเลือกยาสีฟันที่มีสารสำคัญเพียงพอ ก็ช่วยให้รอยยิ้มสุขภาพดีได้โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลย