เนปาลเจอแล้ว 3 ศพนักปีนเขา “สังเวยหิมะถล่ม” บนยอดหิมาลัย-เร่งค้นหาอีก 4 ร่าง

เนปาลเจอแล้วบีบีซี รายงานวันที่ 4 ต.ค. ว่า ตำรวจเนปาลเปิดเผยว่ามีนักปีนเขาอย่างน้อย 3 ราย เป็นชาวเนปาล 2 ราย และชาวฝรั่งเศส 1 ราย เสียชีวิต

จากเหตุหิมะถล่มบน ยอดเขาหิมาลัย ใกล้เบสแคมป์ของภูเขายาลุงรีในเขตโทละขะ เมื่อเวลาราว 09:00 น. ของวันจันทร์ที่ 3 ต.ค. ตามเวลาท้องถิ่นของเนปาล

เนปาลเจอแล้ว – Yalung Ri Himal mountain where the avalanche took place. At least three climbers, including a French national and two Nepalese people, have died after being hit by an avalanche on a Himalayan peak in north-eastern Nepal, police say. (Michael Wandinger/Wikimedia)

นอกจากนี้มีนักปีนเขาอีก 4 คน จากอิตาลี 2 คน เยอรมนี 1 คน และแคนาดา 1 คนที่คาดว่าเสียชีวิตแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ยังเดินหน้าค้นหาคงต่อเนื่อง

รายงานระบุด้วยว่าผู้เสียชีวิตและสูญหายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักปีนเขาและไกด์นำทางท้องถิ่นรวม 12 คนที่ออกเดินทางก่อนเกิดหิมะถล่มราว 1 ชั่วโมง โดยไกด์ชาวเนปาล 5 คนที่กลับมายังเบสแคมป์มีอาหารบาดเจ็บ แต่ไม่สาหัส

เนปาลเจอแล้ว – A further four climbers – two Italians, a German and a Canadian – are feared dead but a search for them is continuing. The killed and missing were part of a group of 12 trekkers and local guides that set out over an hour before the avalanche hit, the district police chief told. BBC

พ.ต.ท.กยัน กุมาร รองผู้กำกับการตำรวจท้องถิ่น กล่าวว่า “พบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย และหน่วยกู้ภัยยังค้นหาอีก 4 ราย” และยังไม่แน่ชัดว่าผู้เสียชีวิตชาวเนปาลทั้งสองรายเป็นนักท่องเที่ยวที่มาปีนเขาหรือเป็นไกด์นำทาง ด้านกาฐมาณฑุโพสต์รายงานว่า นักปีนเขากลุ่มนี้กำลังเตรียมตัวปีนยอดเขาโดลมาคังซึ่งมีความสูง 6,332 เมตร

ขณะเดียวกันยังมีความพยายามช่วยเหลือนักปีนเขาชาวอิตาลี 2 คนที่สูญหายระหว่างปีนยอดเขาปันบารี ทางตะวันตกของเนปาล หลังจากพายุไซโคลนมณฑาพัดถล่มในพื้นที่ดังกล่าว ก่อให้เกิดฝนและหิมะตกหนักทั่วประเทศ รวมถึงเป็นเหตุให้ผู้คนจำนวนมากติดบนเทือกเขาหิมาลัย

“Three bodies have been seen and rescue teams have to find four more,” local deputy superintendent of Police Gyan Kumar Mahato told the BBC. It is not clear if the other two confirmed dead, who are both Nepali, were working with the group or were climbers themselves. /kathmandupost/

 

