เนปาลเจอแล้ว 3 ศพนักปีนเขา “สังเวยหิมะถล่ม” บนยอดหิมาลัย-เร่งค้นหาอีก 4 ร่าง

เนปาลเจอแล้ว – บีบีซี รายงานวันที่ 4 ต.ค. ว่า ตำรวจเนปาลเปิดเผยว่ามีนักปีนเขาอย่างน้อย 3 ราย เป็นชาวเนปาล 2 ราย และชาวฝรั่งเศส 1 ราย เสียชีวิต
จากเหตุหิมะถล่มบน ยอดเขาหิมาลัย ใกล้เบสแคมป์ของภูเขายาลุงรีในเขตโทละขะ เมื่อเวลาราว 09:00 น. ของวันจันทร์ที่ 3 ต.ค. ตามเวลาท้องถิ่นของเนปาล
นอกจากนี้มีนักปีนเขาอีก 4 คน จากอิตาลี 2 คน เยอรมนี 1 คน และแคนาดา 1 คนที่คาดว่าเสียชีวิตแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ยังเดินหน้าค้นหาคงต่อเนื่อง
รายงานระบุด้วยว่าผู้เสียชีวิตและสูญหายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักปีนเขาและไกด์นำทางท้องถิ่นรวม 12 คนที่ออกเดินทางก่อนเกิดหิมะถล่มราว 1 ชั่วโมง โดยไกด์ชาวเนปาล 5 คนที่กลับมายังเบสแคมป์มีอาหารบาดเจ็บ แต่ไม่สาหัส
พ.ต.ท.กยัน กุมาร รองผู้กำกับการตำรวจท้องถิ่น กล่าวว่า “พบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย และหน่วยกู้ภัยยังค้นหาอีก 4 ราย” และยังไม่แน่ชัดว่าผู้เสียชีวิตชาวเนปาลทั้งสองรายเป็นนักท่องเที่ยวที่มาปีนเขาหรือเป็นไกด์นำทาง ด้านกาฐมาณฑุโพสต์รายงานว่า นักปีนเขากลุ่มนี้กำลังเตรียมตัวปีนยอดเขาโดลมาคังซึ่งมีความสูง 6,332 เมตร
ขณะเดียวกันยังมีความพยายามช่วยเหลือนักปีนเขาชาวอิตาลี 2 คนที่สูญหายระหว่างปีนยอดเขาปันบารี ทางตะวันตกของเนปาล หลังจากพายุไซโคลนมณฑาพัดถล่มในพื้นที่ดังกล่าว ก่อให้เกิดฝนและหิมะตกหนักทั่วประเทศ รวมถึงเป็นเหตุให้ผู้คนจำนวนมากติดบนเทือกเขาหิมาลัย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง: