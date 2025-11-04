โลกแฟชั่นต้องสะเทือน! หนุ่มจีน ‘ขาเรียว’ ยาวสะกดทุกสายตา โพสต์คลิปใส่กระโปรง-ถุงน่องสุดมั่น จนแบรนด์แห่จองตัวเป็นนายแบบ รุมจีบไม่ขาดสาย
ขาเรียวยาวของชายชาวจีนคนหนึ่งจากเมืองอู่ฮั่น กลายเป็นกระแสไวรัลอย่างไม่คาดคิด หลังเจ้าตัวเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียของตัวเอง และกลายเป็นที่สะดุดตาของเหล่าแบรนด์ถุงน่อง และเลกกิ้ง ที่แห่ติดต่อขอร่วมงาน
หนุ่มวัย 31 ปีรายนี้มีชื่อว่า สวี สูง 177 เซนติเมตร หนัก 60 กิโลกรัม จุดเด่นคือเรียวขายาว และทรงขาที่เรียบตรงราวกับนางแบบหญิง จนผู้คนในโซเชียลแห่แชร์คลิปของเขาอย่างต่อเนื่อง
โดย สวี โพสต์วิดีโอผ่านบัญชี Douyin (ติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน) ในนามผู้ใช้ “Xu Moumou” ซึ่งตอนนี้มีผู้ติดตามราว 15,000 คน เขามักปรากฏตัวในกระโปรงสั้นและชุดผู้หญิง โชว์เรียวขาพร้อมโพสท่า หรือเต้นในจังหวะเพลงอย่างมั่นใจ บางครั้งยังใส่วิกผมเพิ่มความเป๊ะให้ลุคอีกด้วย
ที่น่าสนใจคือ บัญชีนี้บริหารร่วมกับภรรยาของเขา ซึ่งไม่เพียงแต่คอยช่วยถ่ายคลิป และสนับสนุนงานของสามีเท่านั้น แต่ยังออกปากชมเองว่า “เรียวขาของสามีสวยจริง” อีกด้วย
สวีกล่าวติดตลกกับสื่อท้องถิ่นว่า “ผมมักบอกภรรยาเสมอว่า ไม่เคยคิดเลยว่าขาของตัวเองจะกลายมาเป็นอาชีพได้!”
แม้จะมีบางเสียงในโลกออนไลน์กล่าวหาว่าเขาใช้ฟิลเตอร์ยืดขา แต่เจ้าตัวปฏิเสธทันที โดยยืนยันว่าไม่ได้แต่งภาพหรือออกกำลังกายเฉพาะส่วนแต่อย่างใด “ขาของผมเป็นแบบนี้เพราะพันธุกรรมจากคุณแม่ครับ”
เขาเล่าว่า ตั้งแต่เด็กก็มีรูปร่างผอมเพรียวอยู่แล้ว แต่เคยรู้สึกไม่มั่นใจในเรียวขาของตัวเองด้วยซ้ำ “ตอนมัธยม เวลามีคนชมว่าขาผมสวย ผมคิดว่าพวกเขาล้อผมเล่น” จนวันหนึ่ง ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้โอกาสกลายเป็น “นายแบบจำเป็น” ในที่ทำงาน
ตอนนั้น สวี ทำงานเป็นนักออกแบบ 3 มิติ อยู่ในบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่ง ซึ่งได้รับงานจากแบรนด์ถุงน่อง แต่เพื่อประหยัดงบ หัวหน้าขอให้เขามาเป็นแบบถ่ายภาพแทนนางแบบจริง ผลลัพธ์กลับเกินคาด ภาพออกมาสวยจนลูกค้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่า “ขาคู่นั้นเป็นของผู้ชาย!”
หลังจากบริษัทล้มละลาย สวีจึงผันตัวมาเป็นคุณพ่อดูแลลูกอยู่บ้าน และเริ่มทำคอนเทนต์ออนไลน์เต็มตัว จนมีแบรนด์ถุงน่อง เลกกิ้ง และกางเกงหลายรายติดต่อขอร่วมงานอย่างต่อเนื่อง แม้เขาจะไม่เปิดเผยรายได้ แต่ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่เติบโตเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ
ทุกวันนี้ สวี ยังได้รับข้อเสนอจากแบรนด์เสื้อผ้าผู้หญิงหลายแห่งด้วย แต่เจ้าตัวก็ยอมรับตรงๆ ว่า “ด้วยความสูง และช่วงตัวที่ค่อนข้างกว้าง เสื้อผ้าผู้หญิงหลายแบบเลยไม่ค่อยเหมาะกับผมเท่าไหร่”
เมื่อถามถึงแผนในอนาคต สวีเผยว่าเขาอยากโฟกัสที่ “การนำเสนอเสื้อผ้าให้โดดเด่น” มากกว่าการสร้างชื่อเสียงให้ตัวเอง พร้อมยืนยันว่าไม่มีแผนทำไลฟ์ขายของหรือเพิ่มกระแส เพราะต้องแบ่งเวลาให้ครอบครัว
กระแสความฮอตของเขาเรียกทั้งเสียงหัวเราะและความอิจฉาจากสาวๆ ชาวเน็ตไม่น้อย คอมเมนต์หนึ่งระบุว่า “ทำไมผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ ถึงมีขาที่สวยขนาดนี้! ขาของฉันเองยังไม่เรียวเท่านี้เลย!”
อีกคนแซวว่า “ไม่ใช่แค่ขาที่ยาวตรงอย่างเดียวนะ แต่ยังก้นเด้งอีกต่างหาก!”
และยังมีคอมเมนต์น่ารักๆ อีกมาก เช่น “ฉันถึงขั้นอยากซื้อกระโปรงแบบที่เขาใส่เลย ทั้งที่นายแบบเป็นผู้ชายแท้ๆ!”
ขอบคุณที่มา: South China Morning Post