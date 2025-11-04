ครั้งแรก เปิดใจผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียว เหตุเครื่องแอร์อินเดียตก คร่าหลายร้อยชีวิตเมื่อเดือน มิ.ย. เผยคือคนที่โชคดีที่สุด แต่จิตใจทุกข์ทรมาน เหมือนล้มทั้งยืน
บีบีซี เผยบทสัมภาษณ์ของ วิชวาสกุมาร ราเมศ วัย 39 ปี ผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากเหตุเครื่องบินของสายการบินแอร์อินเดียตก หลังจากบินขึ้นจากท่าอากาศยานเมืองอาห์เมดาบัด คร่าชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือ 241 คน เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ราเมศ ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า แม้ว่าเขาจะรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์ แต่เขากลับต้องสูญเสียน้องชาย ซึ่งนั่งอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ที่นั่งจากเหตุการณ์นี้
เขากล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า “น้องชาย คือ คนสำคัญคนหนึ่งในชีวิตของผม เขาอยู่เคียงข้างผมมาตลอด ตอนนี้ผมเหมือนคนล้มทั้งยืน”
โดยหลังกลับไปพักฟื้นที่เมืองเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ราเมศถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะเครียดหลังเหตุสะเทือนใจ เขาเผยว่าช่วงนี้แทบไม่พูดคุยกับภรรยาและลูกชายวัย 4 ขวบ เขาไม่อยากคุยกับใคร ขังตัวอยู่ในห้องทั้งวัน ทุกวันมันทรมาน
เขายังมีอาการบาดเจ็บทางกาย ทั้งขา ไหล่ เข่า และหลัง จนไม่สามารถทำงานหรือขับรถได้ ธุรกิจประมงของครอบครัวในเมืองดิอูที่เคยทำร่วมกับน้องชายก็ต้องปิดตัวลง
ขณะที่ ที่ปรึกษาของเขากล่าวว่า แอร์อินเดียได้จ่ายเงินชดเชยเบื้องต้นจำนวน 21,500 ปอนด์หรือราว 9.2 แสนบาท ซึ่งไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
ทั้งยังเรียกร้องให้ผู้บริหารสายการบินเข้าพบเพื่อถามหาความรับผิดชอบและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเหมาะสม หลังคำร้องขอสามครั้งก่อนหน้านี้ถูกเพิกเฉย
ด้านแอร์อินเดียซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มทาทา กรุ๊ป ออกแถลงการณ์ระบุว่า ได้มีการติดต่อเสนอพบปะกับราเมศและครอบครัวแล้ว พร้อมยืนยันว่า การดูแลผู้รอดชีวิตและครอบครัวผู้เสียชีวิตคือ “ความสำคัญสูงสุด” ของสายการบิน
ขณะเดียวกัน การสอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุยังคงดำเนินต่อไป โดยรายงานเบื้องต้นระบุว่า “น้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้กับเครื่องยนต์ถูกตัดเพียงไม่กี่วินาทีหลังเครื่องขึ้นบิน”
ทั้งนี้ เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เครื่องบินโบอิ้ง 787 เที่ยวบินมุ่งหน้าลอนดอนเกิดเพลิงลุกไหม้และตกหลังขึ้นบินได้ไม่นาน ส่งผลให้ผู้โดยสาร 169 คนที่เป็นชาวอินเดีย และชาวอังกฤษอีก 52 คน เสียชีวิต รวมถึงมีผู้เสียชีวิตอีก 19 คนบนพื้นดิน ส่วนราเมศสามารถปลดเข็มขัดนิรภัยและคลานออกจากซากเครื่องบินได้อย่างปาฏิหาริย์