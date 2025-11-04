สองพ่อลูกสหรัฐฯ ดับสลด หลังถูกแตนยักษ์เอเชีย รุมต่อยทั่วร่างนับ 100 ครั้ง ขณะเล่นซิปไลน์ใกล้เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว
เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นในประเทศลาว เมื่อแดเนียล โอเวน คุณพ่อชาวสหรัฐฯ วัย 47 ปี และ คูเปอร์ โอเวน ลูกชายวัย 15 ปี ทั้งคู่ถูกฝูงแตนยักษ์เอเชียรุมต่อย ระหว่างทำกิจกรรมซิปไลน์ที่สวนอุทยานธรรมชาติ ใกล้เมืองหลวงพระบาง ริมแม่น้ำโขง ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ระบุว่า ทั้งคู่ถูกแตนยักษ์เอเชียรุมต่อยทั่วร่างกายมากกว่า 100 ครั้ง ขณะพยายามโรยตัวลงจากต้นไม้ ระหว่างเล่นซิปไลน์ที่รีสอร์ต พร้อมไกด์นำทาง ที่สวนอุทยานธรรมชาติใกล้เมืองหลวงพระบาง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา
ขณะนี้ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าไกด์ที่พาโรยตัวได้รับบาดเจ็บด้วยหรือไม่
ขณะที่ ทางด้านแพทย์ผู้รักษา เผยว่า เมื่อพ่อและลูกชายมาถึงโรงพยาบาล ร่างกายของพวกเขาเต็มไปด้วยจุดแดงๆ จากพิษแตนเห็นได้ชัดว่าทรมานมาก เพราะถูกต่อยมากกว่า 100 ครั้งทั่วร่างกาย
เขารู้สึกได้ทันทีว่าสถานการณ์เร่งด่วนมาก ทำงานมากว่า 20 ปี ไม่เคยเห็นอะไรที่ร้ายแรงขนาดนี้มาก่อน
โดยแหล่งข่าวระบุอีกว่า ทั้งเดเนียลและลูกชายยังคงหายใจอยู่เมื่อมาถึงโรงพยาบาล และไม่มีอาการช็อกจากภูมิแพ้รุนแรงแต่อย่างใด แต่น่าเศร้าที่ข่าวการเสียชีวิตของพวกเขามาถึงในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา
ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว ทางสวนอุทยานธรรมชาติ ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมระบุว่า
“นี่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทั้งในประสบการณ์ของเราและในพื้นที่หลวงพระบาง ถือเป็นเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติที่ไม่อาจคาดเดาได้ เราขอแสดงความเสียใจอย่างลึกซึ้งต่อครอบครัวและเพื่อนของแดเนียลและคูเปอร์ โอเวน”
อย่างไรก็ตาม แดเนียล โอเวน เดิมเป็นชาวรัฐไอดาโฮ สหรัฐ แต่ย้ายมาทำงานและอาศัยอยู่ต่างประเทศกับภรรยาและลูกชายมาหลายปี เขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของโรงเรียนเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนาม
ภายหลังโรงเรียนได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า เรารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปอย่างกะทันหันของแดเนียล โอเวน ผู้อำนวยการ และลูกชายของเขา คูเปอร์ จากอุบัติเหตุอันน่าเศร้า
แดเนียลอุทิศตนให้กับโรงเรียนของเรามานานกว่า 18 ปี ปฏิบัติงานในโรงเรียน 5 แห่งทั่วโลก สร้างแรงบันดาลใจและความอบอุ่นให้แก่ผู้คนมากมาย เขาเป็นที่รักของทุกคนในชุมชนและจะเป็นที่คิดถึงอย่างยิ่ง