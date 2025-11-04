พนง.แอบหยุดเข้าออฟฟิศนาน 3 เดือน! ไม่มีใครรู้-หัวหน้ายังชมอีกว่า ‘ทำงานดีขึ้น’ โพสต์สุดไวรัล สะท้อนโลกการทำงานยุคใหม่ที่ตัวตนอาจหมายถึงแค่ตอบแชทไวก็พอ
พนักงานคนหนึ่งได้สร้างกระแสบนโลกออนไลน์ หลังออกมาเล่าประสบการณ์สุดเหลือเชื่อบนเว็บไซต์ Reddit ว่าเขาหยุดไปออฟฟิศมานานถึง 3 เดือนเต็ม แต่ไม่มีใครในบริษัทสังเกตเห็นเลยแม้แต่น้อย แถมผู้จัดการยังชมว่าช่วงนี้เขา “มีส่วนร่วมกับงานมากขึ้น” อีกด้วย
เจ้าของโพสต์เล่าว่า บริษัทของเขาได้ออกนโยบายให้พนักงานทุกคนต้องเข้าออฟฟิศอย่างน้อยสัปดาห์ละสองวัน ซึ่งเขาก็ทำตามอยู่ช่วงหนึ่ง โดยนั่งทำงานในออฟฟิศที่แทบไม่มีใครมาเข้าทำงานเลย และเข้าประชุมผ่าน Zoom กับเพื่อนร่วมงานที่ยังคงทำงานจากบ้าน “ผมรู้ตัวว่าต้องเดินทางไปออฟฟิศแค่เพื่อใช้ Slack” เขาเขียนติดตลก
จนกระทั่งวันหนึ่ง รถไฟที่เขาใช้เดินทางไปทำงานเกิดมาช้า เขาจึงตัดสินใจไม่เข้าออฟฟิศในวันนั้น และตั้งใจว่าจะชดเชยภายหลัง แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปอีกเลย “ผมยังคงทำงานจากที่บ้าน ส่งงานตรงเวลา ตอบข้อความไวเหมือนเดิม และไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลย” เขาเล่า
เวลาผ่านไป 3 เดือนเต็ม เขายังคงทำงานแบบรีโมต 100% โดยไม่มีใครในทีมสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลง “ผู้จัดการยังชมผมด้วยซ้ำว่าช่วงนี้ผมดูมีส่วนร่วมกับทีมมากขึ้น” เขาเล่าพร้อมหัวเราะ ก่อนสรุปข้อคิดจากประสบการณ์นี้ว่า “ดูเหมือนว่า ‘การมีตัวตนในที่ทำงาน’ ตอนนี้จะหมายถึงแค่การตอบข้อความใน Teams ให้ไวพอเท่านั้น”
เรื่องราวของเขากลายเป็นไวรัลในทันทีหลังโพสต์ลง Reddit โดยมียอดโหวตกว่า 34,000 ครั้ง และคอมเมนต์อีกเกือบพันรายการ หลายคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์คล้าย ๆ กัน และตั้งคำถามถึงความหมายของ “การกลับเข้าออฟฟิศ” ในยุคที่เทคโนโลยีทำให้แทบทุกอย่างสามารถทำได้จากบ้าน
ผู้ใช้รายหนึ่งให้คำแนะนำเชิงขำขันว่า “ลองเข้าออฟฟิศเดือนละครั้งก็ยังดี ซื้อโดนัทไปฝากเพื่อนร่วมงาน แล้วโพสต์ใน Slack ว่า ‘เอาของหวานมาฝากคนที่เข้ามาทำงานวันนี้นะ!’ ถึงไม่มีใครไปจริง ๆ ก็ยังดูเหมือนคุณไปอยู่ดี”
อีกคนแสดงความเห็นเชิงจริงจังว่า “คนที่ทำงานได้ดี และมีความรับผิดชอบ การทำงานรีโมตคือทางเลือกที่ดีที่สุด แต่สำหรับคนที่ไม่รับผิดชอบ ควรถูกให้ออก เพื่อไม่ให้พวกเขาทำให้บริษัทแย่ลง และบังคับให้คนอื่นต้องกลับไปออฟฟิศโดยไม่จำเป็น”
ขณะเดียวกัน ผู้ใช้อีกรายก็มาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวว่า “ที่ทำงานผมแค่ต้องแตะบัตรเข้าออฟฟิศ ผมเลยไปตอนตีห้า แตะบัตร แล้วออกไปยิม กลับบ้านมาทำงานต่อ เจ้านายก็รู้และไม่ว่าอะไร หลายคนในบริษัทก็ทำเหมือนกัน ข้อเสียเดียวคือผมต้องขับรถไปออฟฟิศสัปดาห์ละสามวัน”
เรื่องนี้กลายเป็นภาพสะท้อนสำคัญของวัฒนธรรมการทำงานยุคหลังโควิด-19 ที่เส้นแบ่งระหว่าง “การทำงานในออฟฟิศ” และ “การทำงานจากที่บ้าน” เริ่มเลือนหายไป และคำว่า “การมีตัวตนในที่ทำงาน” อาจไม่จำเป็นต้องหมายถึงการนั่งอยู่ในอาคารบริษัทอีกต่อไป แต่คือการแสดงความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมกับทีม ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
I quietly stopped going to the office… and no one noticed for 3 months
byu/initial–tadpole inremotework