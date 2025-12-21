อินเดียสลดรถไฟความเร็วสูงเอพี รายงานวันที่ 21 ธ.ค. ถึงความคืบหน้าเหตุรถไฟโดยสารความเร็วสูงชนเข้าอย่างจังกับ ฝูงช้างป่า ที่กำลังข้ามรางรถไฟในรัฐอัสสัม ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศอินเดีย เมื่อช่วงเช้ามืดของวันเสาร์ที่ 20 ธ.ค.ตามเวลาท้องถิ่นว่า ส่งผลให้ช้างป่าตาย 7 ตัว และลูกช้างอีก 1 ตัวได้รับบาดเจ็บ

รถขุดกำลังขุดหลุมเพื่อฝังซากช้างป่าเอเชียที่ถูกนำออกจากรางรถไฟ หลังจากรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วสูงชนฝูงช้างป่าในช่วงเช้ามืดของวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2025 ในหมู่บ้านชางจูไร ทางตะวันออกของเมืองกูวาฮาติ ประเทศอินเดีย

อินเดียสลดรถไฟความเร็วสูง – An excavator digs a pit to burry the carcass an Asiatic wild elephant being removed from a railway track after a speeding train hit a heard of wild elephant in the early morning in Changjurai village east of Guwahati, India, Saturday, Dec. 20, 2025. (AP Photo/Anupam Nath)

นายกาปินชัล ชาร์มา โฆษกการรถไฟอินเดีย เปิดเผยว่าคนขับรถไฟเห็นฝูงช้างป่าประมาณ 100 ตัว และใช้เบรกฉุกเฉิน แต่เพราะรถไฟแล่นด้วยความเร็วสูงจึงชนช้างบางตัว

ก่อนเสริมว่าตู้โดยสารรถไฟ 5 ตู้และหัวรถจักรไถลตกรางหลังชนฝูงช้าง แต่ไม่พบผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ และสัตวแพทย์ทำการชันสูตรซากช้างซึ่งจะนำไปฝังในภายหลัง

ซากช้างป่าเอเชียถูกนำออกจากรางรถไฟหลังจากรถไฟความเร็วสูงชนฝูงช้างป่าในช่วงเช้ามืดที่หมู่บ้านชางจูไร ทางตะวันออกของเมืองกูวาฮาติ ประเทศอินเดีย เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2025

A carcass of an Asiatic wild elephant being removed from a railway track after a speeding train hit a heard of wild elephant in the early morning in Changjurai village east of Guwahati, India, Saturday, Dec. 20, 2025. (AP Photo/Anupam Nath)

จุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ป่าห่างจากเมืองกูวาฮาติ เมืองเอกของรัฐอัสสัมประมาณ 125 กิโลเมตร ทางรถไฟในรัฐนี้มีช้างสัญจรไปมาเป็นประจำ แต่การรถไฟอินเดียระบุในแถลงการณ์ว่าจุดเกิดเหตุไม่ใช่เส้นทางเดินของช้างที่กำหนดไว้

สำหรับรถไฟราชธานี เอ็กซ์เพรส หรือรถด่วนราชธานี เดินทางจากเมืองไสรัง ในรัฐมิโซรัม ติดชายแดนเมียนมา กำลังมุ่งหน้าไปยังกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดีย และมีผู้โดยสาร 650 คนอยู่บนรถไฟ

รถขุดกำลังขุดหลุมเพื่อฝังซากช้างป่าเอเชียที่ถูกนำออกจากรางรถไฟ หลังจากรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วสูงชนฝูงช้างป่าในเช้าตรู่ของวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2025 ในหมู่บ้านชางจูไร ทางตะวันออกของเมืองกูวาฮาติ ประเทศอินเดีย

อินเดียสลดรถไฟความเร็วสูง – An excavator dig a pit to burry the carcass an Asiatic wild elephant being removed from a railway track after a speeding train hit a heard of wild elephant in the early morning in Changjurai village east of Guwahati, India, Saturday, Dec. 20, 2025. (AP Photo/Anupam Nath)

“เราแยกตู้โดยสารที่ไม่ตกรางออกและรถไฟเดินทางต่อไปยังกรุงนิวเดลีแล้ว ผู้โดยสารราว 200 คนที่อยู่ในตู้โดยสาร 5 ตู้ที่ตกรางถูกย้ายไปยังเมืองกูวาฮาติด้วยรถไฟขบวนอื่น” นายชาร์มากล่าว

ทั้งนี้ เหตุรถไฟชนช้างป่าไม่ใช่เรื่องแปลกในรัฐอัสสัมซึ่งเป็นที่อยู่ของช้างป่ากว่า 7,000 ตัว ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีช้างหนาแน่นที่สุดในประเทศ และตั้งแต่ปี 2563 มีช้างอย่างน้อย 12 ตัวถูกรถไฟความเร็วสูงชนตาย

เจ้าหน้าที่ป่าไม้โรยเกลือเพื่อย่อยสลายซากช้างป่าเอเชียที่ถูกฝังอยู่ในหลุม หลังจากรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วสูงชนฝูงช้างป่าในเช้าตรู่ของวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2025 ในหมู่บ้านชางจูไร ทางตะวันออกของเมืองกูวาฮาติ ประเทศอินเดีย

Forest officials spray salt to decompose the carcass of an Asiatic wild elephant burying in a pit after a speeding train hit a heard of wild elephant in the early morning in Changjurai village east of Guwahati, India, Saturday, Dec. 20, 2025. (AP Photo/Anupam Nath)

 

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