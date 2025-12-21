อินเดียสลดรถไฟความเร็วสูง – เอพี รายงานวันที่ 21 ธ.ค. ถึงความคืบหน้าเหตุรถไฟโดยสารความเร็วสูงชนเข้าอย่างจังกับ ฝูงช้างป่า ที่กำลังข้ามรางรถไฟในรัฐอัสสัม ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศอินเดีย เมื่อช่วงเช้ามืดของวันเสาร์ที่ 20 ธ.ค.ตามเวลาท้องถิ่นว่า ส่งผลให้ช้างป่าตาย 7 ตัว และลูกช้างอีก 1 ตัวได้รับบาดเจ็บ
นายกาปินชัล ชาร์มา โฆษกการรถไฟอินเดีย เปิดเผยว่าคนขับรถไฟเห็นฝูงช้างป่าประมาณ 100 ตัว และใช้เบรกฉุกเฉิน แต่เพราะรถไฟแล่นด้วยความเร็วสูงจึงชนช้างบางตัว
ก่อนเสริมว่าตู้โดยสารรถไฟ 5 ตู้และหัวรถจักรไถลตกรางหลังชนฝูงช้าง แต่ไม่พบผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ และสัตวแพทย์ทำการชันสูตรซากช้างซึ่งจะนำไปฝังในภายหลัง
จุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ป่าห่างจากเมืองกูวาฮาติ เมืองเอกของรัฐอัสสัมประมาณ 125 กิโลเมตร ทางรถไฟในรัฐนี้มีช้างสัญจรไปมาเป็นประจำ แต่การรถไฟอินเดียระบุในแถลงการณ์ว่าจุดเกิดเหตุไม่ใช่เส้นทางเดินของช้างที่กำหนดไว้
สำหรับรถไฟราชธานี เอ็กซ์เพรส หรือรถด่วนราชธานี เดินทางจากเมืองไสรัง ในรัฐมิโซรัม ติดชายแดนเมียนมา กำลังมุ่งหน้าไปยังกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดีย และมีผู้โดยสาร 650 คนอยู่บนรถไฟ
“เราแยกตู้โดยสารที่ไม่ตกรางออกและรถไฟเดินทางต่อไปยังกรุงนิวเดลีแล้ว ผู้โดยสารราว 200 คนที่อยู่ในตู้โดยสาร 5 ตู้ที่ตกรางถูกย้ายไปยังเมืองกูวาฮาติด้วยรถไฟขบวนอื่น” นายชาร์มากล่าว
ทั้งนี้ เหตุรถไฟชนช้างป่าไม่ใช่เรื่องแปลกในรัฐอัสสัมซึ่งเป็นที่อยู่ของช้างป่ากว่า 7,000 ตัว ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีช้างหนาแน่นที่สุดในประเทศ และตั้งแต่ปี 2563 มีช้างอย่างน้อย 12 ตัวถูกรถไฟความเร็วสูงชนตาย
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