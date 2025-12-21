มาเลเซียทลาย – วันที่ 21 ธ.ค. เดอะสตาร์ และ สเตรตส์ไทมส์ รายงานว่า สำนักงานสอบสวนคดีอาชญากรรมยาเสพติดบูกิตอามัน (เอ็นซีไอดี) แถลงความคืบหน้าปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติครั้งใหญ่ สามารถยึดยาเสพติดรวมกว่า 18 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,530 ล้านริงกิต หรือกว่า 11,800 ล้านบาท
ทั้งยังจับกุมผู้ต้องสงสัย 6 คน ประกอบด้วยชายชาวมาเลเซีย 3 คน และหญิงต่างชาติ 3 คน รายงานระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่นำกำลังบุกค้นหลายจุดในพื้นที่หุบเขากลัง รัฐเซอลาโงร์ เมื่อ 16 ธ.ค. พบห้องปฏิบัติการแปรรูปยาเสพติดขนาดใหญ่ในบ้านพักสามชั้นและสถานที่อื่นๆ ที่ใช้เป็นโกดังเก็บยาเสพติด
นายฮุซเซน โอมาร์ ข่าน ผู้อำนวยการเอ็นซีไอดี กล่าวว่า “เจ้าหน้าที่ยึดของเหลวจำนวน 6 ขวดเชื่อว่ามีสารเอ็มดีเอ็มเอ (ยาอี) น้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัม ส่วนการบุกค้นครั้งที่สองที่ทามัน เทย์นตัน วิว ในย่านเชราส พบโคเคนชนิดผงน้ำหนัก 738 กิโลกรัม โคเคนเหลวประมาณ 3 ตัน รวมถึงอุปกรณ์แปรรูปยาเสพติดต่างๆ”
ส่วนการบุกค้นครั้งที่สามที่นิคมอุตสาหกรรมในย่านซูไงชัว รัฐเซอลาโงร์ สามารถยึดเคตามีนชนิดผงได้ 3 ตัน เคตามีนชนิดเหลว 10.06 ตัน และการบุกค้นครั้งที่สี่ที่นิคมที่นิคมอุตสาหกรรมทามัน อินดัสทรี เมกะ ยึดกระสอบสีขาว 28 ใบที่บรรจุถุงพลาสติกสีเหลืองจำนวน 1,400 ซอง ต้องสงสัยว่าเป็นผงเคตามีนน้ำหนักประมาณ 1.4 ตัน พร้อมทั้งอุปกรณ์แปรรูปยาเสพติด
“นี่เป็นการยึดยาเสพติดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน ยาเสพติดเหล่านี้อาจถูกส่งไปยังผู้เสพกว่า 68.5 ล้านคน” นายฮุซเซนกล่าว และว่าเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเครือข่ายนี้เริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่เดือนเม.ย. โดยมุ่งเน้นตลาดต่างประเทศ ใช้บ้านและอาคารพาณิชย์เป็นห้องปฏิบัติการลับ
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