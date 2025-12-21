มาเลเซียทลาย – วันที่ 21 ธ.ค. เดอะสตาร์ และ สเตรตส์ไทมส์ รายงานว่า สำนักงานสอบสวนคดีอาชญากรรมยาเสพติดบูกิตอามัน (เอ็นซีไอดี) แถลงความคืบหน้าปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติครั้งใหญ่ สามารถยึดยาเสพติดรวมกว่า 18 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,530 ล้านริงกิต หรือกว่า 11,800 ล้านบาท

ทั้งยังจับกุมผู้ต้องสงสัย 6 คน ประกอบด้วยชายชาวมาเลเซีย 3 คน และหญิงต่างชาติ 3 คน รายงานระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่นำกำลังบุกค้นหลายจุดในพื้นที่หุบเขากลัง รัฐเซอลาโงร์ เมื่อ 16 ธ.ค. พบห้องปฏิบัติการแปรรูปยาเสพติดขนาดใหญ่ในบ้านพักสามชั้นและสถานที่อื่นๆ ที่ใช้เป็นโกดังเก็บยาเสพติด

นายฮุซเซน โอมาร์ ข่าน ผู้อำนวยการเอ็นซีไอดี กล่าวว่า “เจ้าหน้าที่ยึดของเหลวจำนวน 6 ขวดเชื่อว่ามีสารเอ็มดีเอ็มเอ (ยาอี) น้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัม ส่วนการบุกค้นครั้งที่สองที่ทามัน เทย์นตัน วิว ในย่านเชราส พบโคเคนชนิดผงน้ำหนัก 738 กิโลกรัม โคเคนเหลวประมาณ 3 ตัน รวมถึงอุปกรณ์แปรรูปยาเสพติดต่างๆ”

พลตำรวจตรีฮุซเซน (ขวา) กำลังแสดงให้เห็นถังขนาดใหญ่ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด โดยมีพลตำรวจตรี ดาตุก ฟาดิล มาร์ซัส ผู้บัญชาการตำรวจกรุงกัวลาลัมเปอร์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงคนอื่นๆ อยู่ด้วย

มาเลเซียทลาย – Comm Hussein (right) showing the massive vats used to manufacture the drugs. With him are Kuala Lumpur police chief Comm Datuk Fadil Marsus and other senior police officers. — RAJA FAISAL HISHAN/The Star

ส่วนการบุกค้นครั้งที่สามที่นิคมอุตสาหกรรมในย่านซูไงชัว รัฐเซอลาโงร์ สามารถยึดเคตามีนชนิดผงได้ 3 ตัน เคตามีนชนิดเหลว 10.06 ตัน และการบุกค้นครั้งที่สี่ที่นิคมที่นิคมอุตสาหกรรมทามัน อินดัสทรี เมกะ ยึดกระสอบสีขาว 28 ใบที่บรรจุถุงพลาสติกสีเหลืองจำนวน 1,400 ซอง ต้องสงสัยว่าเป็นผงเคตามีนน้ำหนักประมาณ 1.4 ตัน พร้อมทั้งอุปกรณ์แปรรูปยาเสพติด

“นี่เป็นการยึดยาเสพติดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน ยาเสพติดเหล่านี้อาจถูกส่งไปยังผู้เสพกว่า 68.5 ล้านคน” นายฮุซเซนกล่าว และว่าเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเครือข่ายนี้เริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่เดือนเม.ย. โดยมุ่งเน้นตลาดต่างประเทศ ใช้บ้านและอาคารพาณิชย์เป็นห้องปฏิบัติการลับ

แก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติถูกทลายลง ส่งผลให้ยึดยาเสพติดได้กว่า 18 ตัน มูลค่า 1.53 พันล้านริงกิต ซึ่งเป็นการยึดยาเสพติดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เคยบันทึกไว้ นอกจากนี้ ยังมีการจับกุมผู้ต้องสงสัย 6 คน ประกอบด้วยชายชาวมาเลเซีย 3 คน และหญิงชาวต่างชาติ 3 คน ในการบุกค้นหลายจุดในเขตคลางวัลเลย์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม การบุกค้นครั้งนี้พบห้องปฏิบัติการแปรรูปยาเสพติดขนาดใหญ่ในบ้านพักสามชั้น และสถานที่อื่นๆ ที่ใช้เป็นที่เก็บยาเสพติด

An international drug syndicate has been busted, leading to over 18 tonnes of drugs worth RM1.53 billion seized, one of the biggest hauls ever recorded. Six individuals – three local men and three foreign women – were also detained in a series of raids in Klang Valley on Dec 16. The raids uncovered a massive drug-processing laboratory in a three-storey bungalow and various other premises used for drug storage.

“จากการตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง เจ้าหน้าที่ยึดของเหลว 6 ขวดที่เชื่อว่ามีสาร MDMA น้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัม” เขากล่าวในการแถลงข่าวที่สำนักงานใหญ่ตำรวจกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม “การบุกค้นครั้งที่สองที่ Taman Taynton View เขตเชอราส พบโคเคนชนิดผงน้ำหนักประมาณ 738 กิโลกรัม โคเคนเหลวน้ำหนักประมาณ 3 ตัน รวมถึงอุปกรณ์แปรรูปยาเสพติดต่างๆ”

มาเลเซียทลาย – “A search of a house led to the seizure of six bottles of liquid believed to contain MDMA, weighing about 3kg,” he told a press conference at the Kuala Lumpur police headquarters on Dec 20. “A second raid at Taman Taynton View, Cheras, uncovered suspected cocaine in powder form weighing about 738kg, liquid cocaine weighing approximately three tonnes as well as various drug-processing equipment.”

 

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