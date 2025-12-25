ตูบน้อยใจเจ้านาย โดนพาไปทำหมัน นั่งหน้าหงอย-สายตาเหม่อลอย จนชาวเน็ตเอ็นดู

กลายเป็นไวรัลชวนเอ็นดู เมื่อเจ้าของบัญชี chico.thegoberian จากไต้หวัน ได้แบ่งปันภาพของเจ้า “Chico” สุนัขลูกผสมโกลเด้นรีทริฟเวอร์ ฮัสกี้ หลังจากเพิ่งพาไปทำหมัน เรียกได้ว่ามีอาการ “เหม่อ” หนักมาก

เจ้าของเล่าว่า ปกติ Chico เป็นสุนัขอารมณ์ดี สดใสร่าเริง เป็นตัวสร้างเสียงหัวเราะประจำบ้าน แถมยังเป็นแฟนตัวยงของรถเก็บขยะอีกด้วย ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงรถขยะ เจ้าตูบจะรีบออกมา “ร้องประสานเสียง” อย่างกระตือรือร้นทันที

แต่หลังจากทำหมันและกลับถึงบ้าน Chico กลับมีสภาพเหมือนหมดอาลัยตายอยาก นอนหมอบอยู่กับพื้น สายตาเหม่อลอยว่างเปล่า ราวกับวิญญาณถูกดูดออกจากร่างไปแล้ว

เรียกได้ว่าสีหน้าของเจ้าตูบทั้งน่าสงสารทั้งน่าขำ ทำชาวเน็ตแห่แซวสนั่นว่า “ความเป็นชายถูกพรากไปแล้ว”, “ช็อกจนแข็งเป็นหิน” และ “ถ่ายทอดคำว่าสิ้นหวังได้อย่างสมบูรณ์แบบ”

ขอบคุณที่มา chico.thegoberian

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