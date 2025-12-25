ร้านอาหารในจีนสุดเซ็ง โดนลูกค้าเท สั่งอาหาร 120 กล่อง เจ้าของร้านจัดการอย่างใจเย็น ทำชาวเน็ตแห่ชม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองเชินโจว มณฑลหูหนาน ประเทศจีน เมื่อเจ้าของร้านอาหารรายหนึ่งต้องเจอสถานการณ์ชวนปวดหัว หลังถูกลูกค้า “เทออร์เดอร์” ขนาดใหญ่ ทำเอาทั้งโกรธทั้งหมดหนทาง

เจ้าของร้านเล่าว่า วันเกิดเหตุมีลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาที่ร้านและสอบถามว่าสามารถสั่งอาหารล่วงหน้าได้หรือไม่ เมื่อเห็นว่าลูกค้ามาคุยด้วยตัวเอง ทางร้านจึงไม่ได้เอะใจและตอบตกลงทันที ลูกค้าได้สั่งอาหารมากถึง 120 ชุด ครบทั้งเมนูปลาและเนื้อ

เพื่อเตรียมอาหารให้ครบและทันเวลาตามที่ตกลงไว้ พนักงานทั้งร้านต้องเร่งมือกันตั้งแต่เช้า ตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบ ปรุงอาหาร ไปจนถึงแพ็กใส่กล่อง ทุกขั้นตอนทำอย่างพิถีพิถัน จนในที่สุดอาหารทั้ง 120 ชุดก็เสร็จเรียบร้อย เหลือเพียงรอลูกค้ามารับ

แต่เมื่อถึงเวลานัด กลับไม่มีวี่แววของลูกค้า ตอนแรกเจ้าของร้านคิดว่าอาจติดธุระกะทันหัน จึงอดทนรอ แต่เมื่อเลยช่วงเที่ยงไปแล้วก็ยังเงียบหาย จึงเริ่มรู้ตัวว่าถูก “หลอก”

แม้จะโกรธและเสียใจ เพราะความเหน็ดเหนื่อยสูญเปล่า แต่ด้วยสภาพอากาศที่ร้อน หากปล่อยไว้นาน อาหารทั้งหมดอาจเสียและต้องทิ้ง สุดท้ายเจ้าของร้านจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึง คือ นำอาหารทั้ง 120 ชุดไปแจกให้กับผู้ที่ต้องการฟรี ถือเป็นบทเรียนราคาแพงของตัวเอง

เจ้าของร้านกล่าวเพิ่มว่า อาหารมีทั้งปลาและเนื้อ และใช้วัตถุดิบราคาค่อนข้างแพง ทำให้ต้นทุนสูงกว่าปกติ การที่ลูกค้าเทออร์เดอร์โดยไม่มีเหตุผล ส่งผลให้ร้านขาดทุนไม่น้อย พร้อมฝากเตือนผู้ประกอบการรายอื่นว่า หากมีลูกค้าอ้างเหตุผลต่าง ๆ เพื่อสั่งอาหารจำนวนมาก ควรตรวจสอบและระมัดระวังให้มากขึ้น

หลังคลิปถูกเผยแพร่ ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย บางส่วนตั้งคำถามว่าทำไมร้านไม่เก็บเงินมัดจำ และมองว่าการไม่เก็บเงินล่วงหน้าสำหรับออร์เดอร์ใหญ่เป็นความเสี่ยง ขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่า ต่อให้มีมัดจำ หากลูกค้าตั้งใจไม่มารับ ร้านก็ยังคงเสียหายอยู่ดี

นอกจากนี้ ยังมีชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นการกลั่นแกล้งจากร้านคู่แข่ง ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไร แต่เรื่องนี้ก็ทำให้หลายคนชื่นชมการตัดสินใจของเจ้าของร้าน

ขอบคุณที่มา kenh14

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