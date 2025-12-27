เกิดเหตุรถชน 56 คัน บนทางด่วนคันเอ็ตสึ เมืองมินาคามิ จังหวัดกุนมะ ในประเทศญี่ปุ่น ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 คนและบาดเจ็บอีกหลายราย
สำนักข่าวของญี่ปุ่น รายงานว่าเมื่อเย็นวันที่ 26 ได้เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน 56 คัน บนทางด่วนคันเอ็ตสึ ในเมืองมินาคามิ จังหวัดกุนมะ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 26 ราย ทางด่วนคันเอ็ตสึยังคงปิดให้บริการในบริเวณใกล้เคียง
ตามรายงานของตำรวจและแหล่งข่าวอื่นๆ อุบัติเหตุรถชนกัน 56 คัน มีทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถบรรทุก เกิดขึ้นบนเลนขาออกของทางด่วนคันเอ็ตสึ ในเมืองมินาคามิ จังหวัดกุนมะ ประมาณ 19.30 น. ของวันที่ 26 ธันวาคม 2568
พบผู้เสียชีวิต คือ มิยูกิ วากิตะ (77 ปี) จากเมืองโชฟุ โตเกียว และมีผู้บาดเจ็บ 26 คน ถูกนำส่งโรงพยาบาล 5 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 2 คน ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตามรายงานของตำรวจ รถบรรทุกขนาดใหญ่คันหนึ่งลื่นไถลและหยุดอยู่ใกล้ทางออกของทางแยกมินาคามิ จากนั้นรถยนต์ที่ตามมาได้พุ่งชนซ้ำ ทำให้เกิดไฟไหม้ เชื่อว่ารถบรรทุกลื่นไถลเนื่องจากหิมะ
โดยเมื่อเวลาประมาณ 3.30 น. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเร่งดับไฟ และพบเห็นควันไฟลอยขึ้นจากรถบรรทุกและรถยนต์หลายคันที่กำลังลุกไหม้ ตำรวจกล่าวว่าเชื่อว่าอาจมีคนติดอยู่ภายในรถที่กำลังลุกไหม้ และกำลังดำเนินการค้นหาในที่เกิดเหตุต่อไป
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางด่วนคันเอ็ตสึถูกปิดทั้งสองทิศทางระหว่างทางแยกสึกิโยโนะและทางแยกยูซาวะ บริษัท NEXCO East Japan ระบุว่าจะต้องใช้เวลานานพอสมควรในการเปิดเส้นทางอีกครั้ง และขอให้ผู้ที่เดินทางระหว่างภูมิภาคคันโตและนีงาตะใช้เส้นทางเลี่ยง เช่น ทางด่วนโจชิเน็ตสึและทางด่วนบันเอ็ตสึ
ที่มา: ntv