ไวรัลอีกครั้ง! ตึกสามเหลี่ยมสุดผอมบางในกรุงโตเกียว เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องพื้นที่จำกัด แม้ขนาดจิ๋วแต่สามารถรองรับได้ถึง 4 ครอบครัว พร้อมค่าเช่าที่เข้าถึงได้

27 ธันวาคม 2568 ตึกสามเหลี่ยมเนริมะ ในกรุงโตเกียว ถูกยกให้เป็นหนึ่งในอพาร์ตเมนต์ที่แคบที่สุดในโลก แต่สิ่งที่น่าทึ่งคือ ภายในพื้นที่จำกัดสุดขีดนี้สามารถรองรับได้ถึง 4 ยูนิต หรือ 4 ครอบครัว

อาคารที่มีชื่อเสียงแห่งนี้มีรูปร่างคล้าย โดมิโนสีเหลืองสด โดยด้านที่แคบที่สุดกว้างไม่ถึง 2 ฟุต (ประมาณ 61 เซนติเมตร) แต่ด้วยการออกแบบอันเหลือเชื่อ สถาปนิกสามารถสร้างอาคารสูงถึง 5 ชั้น บนพื้นที่ขนาดพอ ๆ กับที่จอดรถหนึ่งคัน พร้อมชั้นใต้ดินอีก 1 ชั้น

2 ฟุต

ด้านที่แคบที่สุดของอาคารมีความกว้างไม่ถึง 2 ฟุต (ประมาณ 61 เซนติเมตร) – ภาพจากยูทูบ @TokyoLens

ป้ายบนอาคารยังบอกเล่าถึงอดีตของมันในฐานะที่ตั้งของบาร์ขนาดเล็กหลายแห่ง ซึ่งเคยได้รับความนิยมในกรุงโตเกียว เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องพื้นที่จำกัด โดยช่องยูทูบ @TokyoLens ของ นอร์ม นากามูระ พาผู้ชมไปชมภายในตึกสามเหลี่ยมเนริมะ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ซังคาคุ บิรุ” ในปี 2566

นาคามูระเปรียบเทียบการใช้ชีวิตในอาคารแห่งนี้ว่า “เหมือนการอาศัยอยู่ในแท่งช็อกโกแลตทอบเลอโรนส่วนตัวของตัวเอง” การพาชมแปลนชั้นอันเหนือจริงของเขาได้รับความนิยมอย่างมาก มียอดเข้าชมกว่า 13 ล้านครั้ง และเพิ่งกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งบนแพลตฟอร์ม X

บันไดแคบที่เชื่อมต่ออพาร์ตเมนต์ทั้งสี่ชั้นเต็มมีลักษณะอันตราย โดยขณะนาคามูระไปเยี่ยมชม มีเพียงหนึ่งยูนิตที่ว่างอยู่ ซึ่งยูนิตแต่ละห้องเปิดออกไปยังพื้นที่ครัวขนาดเล็กที่มีซิงก์โลหะ เตาไฟฟ้าเดี่ยว และตู้เย็นขนาดเล็ก หลังประตูหน้ามีห้องอาบน้ำขนาดเล็กเหมือนล็อกเกอร์ ซึ่งน่าประหลาดใจว่ามีอ่างอาบน้ำเล็กและหน้าต่างอีกด้วย

พื้นที่

พื้นที่อยู่อาศัยของยูนิตเดียวที่ว่างอยู่ในอาคาร – ภาพจากยูทูบ @TokyoLens

ถัดจากครัวคือห้องหลักของอพาร์ตเมนต์ ขนาดกว้างเพียงเล็กน้อยกว่า 8 ฟุต (ประมาณ 243 เซนติเมตร) พื้นที่เพียงพอสำหรับวางฟูกเล็ก ๆ และตู้เหนือศีรษะช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บของ

หนึ่งในสี่ยูนิตนี้มีค่าเช่าประมาณ 42,000 เยนต่อเดือน (ราว 8,400 บาท) แม้ว่าจะถูก แต่ก็มีข้อเสียใหญ่สองประการ ดังนี้

ประการแรกคือเสียงรบกวน เนื่องจากอพาร์ตเมนต์ตั้งอยู่ที่สี่แยกห้าแยกในเขตเนริมะที่คึกคัก นาคามูระบอกว่าเป็น “อพาร์ตเมนต์ที่มีเสียงดังที่สุดที่ผมเคยสัมผัสในญี่ปุ่น”

ประการที่สองคือห้องน้ำ ผู้อยู่อาศัยต้องออกจากห้องและข้ามบันไดแคบเพื่อใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของอาคาร ซึ่งมีขนาดและอุปกรณ์คล้ายห้องน้ำบนเครื่องบิน

ห้องน้ำ

ห้องน้ำภายนอก ดูเหมือนห้องน้ำบนเครื่องบิน – ภาพจากยูทูบ @TokyoLens

อย่างไรก็ตาม ตึกสามเหลี่ยมเนริมะไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย แต่เป็นสัญลักษณ์ของความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการใช้พื้นที่อย่างจำกัด และการค้นหาความงดงามในสิ่งที่เล็กที่สุดของชีวิตเมืองใหญ่

ที่มา: New York Post

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ทีมข่าวสดรายงาน

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