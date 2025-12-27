อินฟลูฯ เคนยา แชร์ประสบการณ์นั่งรถไฟที่อินเดีย 30 ชม. โบกี้สุดแออัด-ผู้โดยสารหาที่นั่งไม่เจอเลยเผลอหลับบนตัก สร้างโมเมนต์ฮา ทำชาวเน็ตหัวเราะท้องแข็ง
27 ธันวาคม 2568 – คลิปวิดีโอของ อินฟลูฯ เคนยา @vinsoul_clips กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว หลังจากเขาแชร์ประสบการณ์นั่งรถไฟชั้นสามแบบไม่จองที่นั่งในประเทศอินเดีย ทำให้ผู้ชมได้เห็นความโหดของการเดินทางในโบกี้ชั้นสามแบบเบียดแน่น
ในคลิปที่แชร์บนอินสตาแกรม วิน โซล ปรากฏตัวนั่งบนชั้นบนของโบกี้หลังการเดินทางยาวนานกว่า 30 ชั่วโมง สภาพโบกี้เต็มไปด้วยผู้โดยสารและสัมภาระจนแทบไม่มีที่ให้ขยับตัว
ช่วงหนึ่งที่ทำให้คนดูขำหนักมาก คือผู้โดยสารคนหนึ่งหาที่นั่งไม่เจอ จึงเผลอหลับลงบนตักของวินโดยไม่ตั้งใจ เหตุการณ์นี้สร้างความฮาและมุมน่ารักให้กับคลิปทันที
วิน โซล ยังเขียนแคปชันประกอบคลิปว่า “การเดินทางกว่า 30 ชั่วโมงบนรถไฟชั้นสามของอินเดียไม่เหมาะกับคนใจอ่อน ต้องมานั่งเลี้ยงผู้ใหญ่กันเลยทีเดียว”
แคปชันนี้ทำให้ผู้ชมหลายคนหัวเราะ ขณะที่บางคนก็มองว่าคลิปนี้สะท้อนความจริงของความแออัดในโบกี้ชั้นสามของอินเดีย
คลิปนี้สร้างกระแสพูดคุยอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ ผู้คนหลายคนชื่นชมทัศนคติแบบขำ ๆ และความอดทนของอินฟลูฯ เคนยา ท่ามกลางความไม่สะดวกสบาย แต่ก็มีบางคนเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับปรุงสภาพการเดินทางในโบกี้แบบไม่จองที่นั่ง
บางคอมเมนต์แสดงความเสียใจและอายแทน เช่น หนึ่งในผู้ชมชาวอินเดียเขียนว่า “เราล้มเหลวในฐานะมนุษย์ที่ไม่เคารพบรรดาผู้มาเยือน ขอโทษนะพี่ชาย”
ขณะที่อีกคนเสริมว่า “โห ขอโทษแทนเขาด้วยนะ”
อย่างไรก็ตาม ผู้ชมบางคนมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องปกติของการนั่งรถไฟชั้นสาม เช่น มีคนแนะนำว่า “อย่าไปอึดอัดเลย bro นี่ชั้นสามทั่วไป”
หรืออีกคนบอกว่า “ควรซื้อตั๋วที่นั่งแบบจองจะดีกว่า นี่เรื่องปกติของโบกี้ชั้นสาม”
วิน โซล นักท่องเที่ยวชาวเคนยาที่มีชื่อเสียงจากคอนเทนต์ท่องเที่ยวทั่วเอเชีย ได้รับความนิยมจากการแชร์ประสบการณ์จริง ๆ ดิบ ๆ ของเขา ทำให้คลิปนี้ทั้งฮาและสะท้อนความจริงของการเดินทางในอินเดียอย่างชัดเจน
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ที่มา: NDTV
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ทีมข่าวสดรายงาน