หญิงจีนวัย 25 ปีท้องอืดเรื้อรัง หน้าท้องแข็ง แพทย์ส่องกล้องพบก้อนผม หนัก 2 กก. ชี้แอบเคี้ยวผมมานานกว่า 20 ปี
เกิดกรณีทางการแพทย์ที่สร้างความตื่นตะลึงในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน เมื่อหญิงวัย 25 ปีรายหนึ่งเข้ารับการรักษาด้วยอาการท้องอืดเรื้อรัง ก่อนที่แพทย์จะตรวจพบและนำเส้นผมออกจากกระเพาะอาหารได้เกือบ 2 กิโลกรัม
สำนักข่าวเฉียนเจียงอีฟนิงนิวส์ รายงานว่า หญิงสาวรายหนึ่งมีอาการท้องอืดมานานกว่า 3 – 4 เดือน หน้าท้องแข็งคล้ายก้อนหิน และเริ่มรับประทานอาหารได้น้อยลง จึงตัดสินใจไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษา เบื้องต้น แพทย์คาดว่าเป็นโรคทางเดินอาหารทั่วไป แต่เมื่อส่องกล้องตรวจในกระเพาะอาหาร กลับพบก้อนสิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่ ซึ่งพื้นผิวเต็มไปด้วยเส้นผมจำนวนมากอัดแน่นอยู่ภายใน
แพทย์อธิบายว่า เส้นผมไม่สามารถถูกย่อยด้วยกรดในกระเพาะอาหาร และไม่สามารถขับออกจากร่างกายได้ง่าย เมื่อสะสมร่วมกับเศษอาหารและสิ่งตกค้างอื่น ๆ ภายใต้การทำงานของกรดในกระเพาะ จะค่อย ๆ รวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ แข็งขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็น “ก้อนนิ่วในกระเพาะอาหาร” หรือในทางการแพทย์เรียกว่า โรคก้อนผมในกระเพาะ (Trichobezoar)
ท้ายที่สุด แพทย์ใช้เวลาผ่าตัดและแยกก้อนผมออกนานกว่าหนึ่งชั่วโมง จึงสามารถนำเส้นผมออกมาได้เกือบ 2 กิโลกรัม โดยมีปริมาณเลือดออกระหว่างผ่าตัดเพียงประมาณ 5 มิลลิลิตร และปัจจุบันผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดี
แพทย์ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โดยทั่วไปผู้ใหญ่จะมีเส้นผมประมาณ 80,000 – 120,000 เส้น เส้นผมยาวเฉลี่ย 15 เซนติเมตรมีน้ำหนักราว 1 มิลลิกรัม รวมแล้วน้ำหนักผมทั้งศีรษะอยู่ที่ประมาณ 100 – 200 กรัม ทำให้เกิดคำถามว่า เส้นผมหนักถึง 2 กิโลกรัมในกระเพาะของเจียเจียมาจากไหน
คนไข้เล่าย้อนถึงพฤติกรรมการกินผมของตนว่า เริ่มตั้งแต่ช่วงเรียนอนุบาล โดยไม่สามารถจำได้แน่ชัดว่าเริ่มครั้งแรกเมื่อใด แต่ค่อย ๆ กลายเป็นนิสัย เมื่อรู้สึกเครียด เบื่อ หรืออารมณ์ไม่ดี จะเผลอเคี้ยวและกลืนเส้นผมโดยไม่รู้ตัว
แม้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ เธอจะทราบดีว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสม แต่ก็ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ นิสัยนี้ดำเนินมานานเกือบ 20 ปี โดยก่อนหน้านี้มีเพียงอาการอาหารไม่ย่อยเล็กน้อย ซึ่งเธอมองข้ามไป กระทั่งช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา อาการท้องอืดรุนแรงขึ้นจนรับประทานอาหารไม่ได้ จึงเข้ารับการตรวจอย่างจริงจัง
แพทย์ระบุว่า พฤติกรรมของคนไข้จัดอยู่ในกลุ่ม “ภาวะการกินสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร (Pica)” ซึ่งผู้ป่วยอาจกินสิ่งแปลกปลอม เช่น กระดาษ ดิน หรือดินเหนียว แม้บางครั้งจะไม่ก่ออันตรายโดยตรง แต่สามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน เช่น ลำไส้อุดตัน ท้องผูก หรือการติดเชื้อพยาธิ
ในกรณีของการกินผม หรือ Trichophagia ทางการแพทย์เรียกว่า “กลุ่มอาการเจ้าหญิงราพันเซล (Rapunzel syndrome)” ซึ่งเกิดจากการกินเส้นผมอย่างต่อเนื่องและควบคุมไม่ได้ จนผมสะสมในกระเพาะเป็นก้อนแข็ง โดยพบมากถึงร้อยละ 80 ในเด็ก และหญิงวัยรุ่นหรือสตรีอายุต่ำกว่า 30 ปี
แพทย์ย้ำเตือนว่า เมื่อผู้ปกครองพบเด็กมีพฤติกรรมกินสิ่งแปลกปลอม ไม่ควรใช้การดุหรือลงโทษ เพราะอาจทำให้เด็กซ่อนพฤติกรรมดังกล่าวมากขึ้น และนำไปสู่ผลเสียที่รุนแรงกว่าเดิม ควรหมั่นสังเกตพฤติกรรม ความผิดปกติ และการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของเด็ก หากพบสัญญาณผิดปกติ เช่น การกินผมหรือสิ่งแปลกปลอม ควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อประเมินและรักษาอย่างเหมาะสม โดยไม่ควรปล่อยให้ล่าช้า