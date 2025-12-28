อุทาหรณ์! หญิงจีนชาร์จมือถือ ข้างหมอนทั้งคืน หัวชาร์จระเบิด บาดเจ็บสาหัส หน้าเสียโฉม–ถูกไฟลวกหลายจุด

เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในมณฑลหูเป่ย ประเทศจีน เมื่อไม่นานมานี้ หลังหญิงรายหนึ่งมีพฤติกรรมเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือขณะนอนหลับ โดยวางอุปกรณ์ไว้ใกล้หมอน ปรากฏว่าหัวชาร์จเกิดลุกไหม้และระเบิดอย่างรุนแรง ส่งผลให้เธอได้รับบาดเจ็บจากแผลไฟไหม้ระดับที่ 2 –3 บริเวณใบหน้าและร่างกายหลายตำแหน่ง

สื่อจีนหลายสำนักรายงานว่า หญิงผู้เคราะห์ร้ายซึ่งรักษาตัวอยู่บนเตียงผู้ป่วย ได้ออกมาเตือนประชาชนด้วยประสบการณ์อันเจ็บปวดของตนเองว่า พฤติกรรมการชาร์จโทรศัพท์ขณะนอนหลับเป็นเรื่องที่ “อันตรายอย่างยิ่ง” พร้อมกล่าวย้ำว่า “อย่าชาร์จมือถือขณะนอนหลับอีกเด็ดขาด”

หลังข่าวเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความตกใจ บางรายยอมรับว่าตนเองมีพฤติกรรมลักษณะเดียวกัน และรีบไปถอดปลั๊กทันที อย่างไรก็ตาม มีอีกส่วนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า สาเหตุอาจมาจากการใช้หัวชาร์จราคาถูกหรือไม่ได้มาตรฐาน โดยระบุว่าอุปกรณ์แท้จากผู้ผลิตมักมีระบบตัดไฟเมื่อเกิดความร้อนสูงผิดปกติ

ผู้เชี่ยวชาญเตือน แม้ใช้อุปกรณ์แท้ก็ไม่ควรชาร์จใกล้ตัว

ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยระบุว่า ไม่ว่าจะเป็นหัวชาร์จแท้หรือไม่ การชาร์จโทรศัพท์ควรทำในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้ดี และหลีกเลี่ยงการวางใกล้วัสดุไวไฟ เช่น หมอน ผ้าห่ม หรือที่นอน นอกจากนี้ หากพบว่าหัวชาร์จมีความร้อนสูงผิดปกติ มีกลิ่นไหม้ หรือเกิดเสียงแปลก ๆ ควรหยุดใช้งานทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นซ้ำอีก

ผู้เชี่ยวชาญย้ำว่า การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงเวลาพักผ่อน เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลต่อชีวิตและสุขภาพในระยะยาวได้

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