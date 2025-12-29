ครูจีนสร้างปรากฏการณ์! เปลี่ยนนักเรียนมาสายเป็น ‘บอยแบนด์’ เต้นโชว์แทนการดุ คลิปไวรัลยอดไลก์ทะลุล้าน ผู้ปกครองชื่นชมบทลงโทษสุดสร้างสรรค์
29 ธันวาคม 2568 – คุณครูเฟิง จากเมืองเต๋อโจว มณฑลซานตง ทำให้การมาสายของนักเรียนกลายเป็นเรื่องสนุก หลังจากเด็กชายวัย 15 ปีมาสายหลายคน เธอไม่ได้ลงโทษแบบดุ ๆ แต่กลับให้พวกเขายืนบนแท่นและโยกตัวไปตามเพลงฮิตในอดีตแทน
ท่ามกลางเสียงหัวเราะของเพื่อนร่วมชั้น เด็ก ๆ ทำท่าหัวใจให้เพื่อน ๆ แถมยังดูน่ารักจนใคร ๆ ต้องยิ้มตาม ครูเฟิงบอกกับสื่อท้องถิ่นว่า การมาสายเป็นเรื่องเล็กน้อย การลงโทษรุนแรงอาจทำให้เด็กกลัวการทำผิดพลาด
“ดนตรีและการมีส่วนร่วมช่วยลดความเขินอายได้มาก คำเตือนแบบอ่อนโยนย่อมอบอุ่นกว่าการวิจารณ์” เฟิงกล่าว พร้อมเสริมว่า เด็ก ๆ ให้ความร่วมมือดีและดูน่ารักสุด ๆ ขณะเต้น
คลิปวิดีโอกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียของจีน มีคนกดไลก์ทะลุกว่า 1 ล้านครั้ง ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางคนแซวว่า “นี่แหละ บทลงโทษที่ได้ผลมากที่สุด ดีกว่าการยืนเป็นชั่วโมง ๆ แน่นอน” บ้างก็ล้อว่า เด็ก ๆ คงติดการเต้นจนอยากตั้ง บอยแบนด์ ขึ้นมาเลยทีเดียว
แม่ของเด็กชายคนหนึ่งเล่าว่า “ลูกชายเล่าให้เราฟัง เราหัวเราะกันจนแทบร้องไห้ ขอบคุณครูเฟิงสำหรับบทลงโทษสนุก ๆ แบบนี้ พรุ่งนี้ฉันจะปลุกเขาให้ตื่นเร็วกว่าหนึ่งชั่วโมงเลย”
วันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา คุณครูเฟิงโพสต์คลิปใหม่ คราวนี้ท่าเต้นซับซ้อนขึ้น พร้อมแคปชันว่า “บอยแบนด์สายผู้ร้ายมาแล้ว บทลงโทษที่เริ่มต้น กลายเป็น ‘รางวัล’ สนุก ๆ สำหรับเด็ก ๆ”
เธอยังตอบคอมเมนต์แฟน ๆ ว่า “ความสุขกับการเรียนไม่ขัดกัน ในห้องเรียนที่ผ่อนคลาย เด็ก ๆ จะมีความกระตือรือร้นและพัฒนาตัวเองมากขึ้น”
นอกจากความคิดสร้างสรรค์ในการลงโทษ ครูเฟิงยังเป็นครูที่เอาใจใส่เล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างการติดตั้งราวแขวนเสื้อโค้ทยาวหนักในห้องเรียน เธอเองก็โพสต์ประวัติบนโซเชียลว่ามีประสบการณ์สอน 6 ปีและตั้งใจเป็น “ครูผู้อบอุ่นและมีความสามารถหลายด้าน” ทำให้แฟน ๆ ทั้งหลายยิ่งชื่นชมในความอบอุ่นและความฮาของ บอยแบนด์ผู้ร้าย ของเธอเป็นอย่างมาก
ที่มา: SCMP
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ทีมข่าวสดรายงาน