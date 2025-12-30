ผลวิจัยออสเตรเลียชี้ ดื่มกาแฟเกินวันละ 5 แก้ว เสี่ยงกระดูกบาง สูญเสียมวลกระดูก แนะดื่มในปริมาณเหมาะสม
ชาและกาแฟนอกจากจะช่วยกระตุ้นความสดชื่นแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายในหลายด้าน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์ส ประเทศออสเตรเลีย ระบุว่า ชาอาจให้ผลดีกว่ากาแฟเล็กน้อยในแง่การดูแลสุขภาพกระดูก โดยเฉพาะผู้ที่ดื่มกาแฟมากกว่า 5 แก้วต่อวัน อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสียมวลกระดูกได้
งานวิจัยรตีพิมพ์ในวารสาร Nutrients ใช้ข้อมูลจากโครงการ “Osteoporotic Fractures Study” และติดตามผู้เข้าร่วมการศึกษานานถึง 10 ปี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไปเกือบ 10,000 คน นักวิจัยได้บันทึกปริมาณการดื่มชาและกาแฟในช่วงเวลาต่าง ๆ พร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นมวลกระดูกบริเวณสะโพกและคอกระดูกต้นขา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกสะโพกหักสูงในผู้สูงอายุ
ผลการติดตามระยะยาวพบว่า กลุ่มที่ดื่มชาเป็นประจำมีความหนาแน่นของมวลกระดูกบริเวณสะโพกดีกว่ากลุ่มที่ดื่มกาแฟเล็กน้อย หลิว ไลอัน ผู้ร่วมเขียนงานวิจัย ระบุว่า “เรายังไม่สามารถอธิบายกลไกได้อย่างชัดเจนว่าทำไมชาจึงให้ผลในการปกป้องกระดูกที่ดีกว่า” แต่จากข้อมูลวิจัยที่มีอยู่ คาดว่า สารออกฤทธิ์ในชา เช่น คาเทชิน อาจช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สร้างกระดูก และส่งผลให้มวลกระดูกเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์ไมเคิล โฮลลิก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน ซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนี้ แสดงความเห็นอย่างระมัดระวังว่า แม้ชาจะมีผลดีต่อมวลกระดูกจริง แต่ความแตกต่างที่พบมีขนาดเล็กมาก และอาจมีความสำคัญทางคลินิกไม่มากนัก
ประเด็นที่น่าสนใจคือ นักวิจัยพบ “จุดเปลี่ยนสำคัญ” ของการดื่มกาแฟ โดยการดื่มในปริมาณพอเหมาะ วันละประมาณ 2 – 3 แก้ว ไม่พบผลเสียต่อมวลกระดูกอย่างชัดเจน แต่เมื่อดื่มเกินวันละ 5 แก้ว ความเสี่ยงต่อการสูญเสียมวลกระดูกจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้หญิงที่บริโภคคาเฟอีนในปริมาณสูงควบคู่กับการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ จะมีความหนาแน่นของมวลกระดูกบริเวณคอกระดูกต้นขาต่ำกว่ากลุ่มอื่นอย่างชัดเจน
ด้านอาจารย์อานิกา อานัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยล ระบุว่า งานวิจัยนี้อาศัยข้อมูลการรายงานพฤติกรรมการดื่มจากผู้เข้าร่วมเอง จึงไม่สามารถแยกความแตกต่างของชนิดชา วิธีชงกาแฟ หรือความเข้มข้นของเครื่องดื่มได้อย่างละเอียด อีกทั้งโรคกระดูกพรุนยังเป็นโรคที่มีหลายปัจจัยเกี่ยวข้อง ทั้งพันธุกรรม พฤติกรรมการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และเชื้อชาติ ล้วนมีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดโรค
ผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องกันว่า ประชาชนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มชาและกาแฟอย่างสิ้นเชิงจากผลการศึกษานี้ แต่บางกลุ่มควรให้ความสำคัญกับปริมาณการบริโภคเป็นพิเศษ พร้อมแนะนำให้ดูแลสุขภาพกระดูกโดยรวม ด้วยการรับประทานแคลเซียมและวิตามินดีให้เพียงพอ ออกกำลังกายแบบแรงต้าน เช่น พิลาทิส เวทเทรนนิ่ง หรือการเดินขึ้นเขา รวมถึงงดสูบบุหรี่ ควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ และหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นการอักเสบของร่างกาย