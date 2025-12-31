โจรอุกอาจเจาะห้องนิรภัยธนาคารเยอรมนี กวาดทรัพย์สินลูกค้ากว่า 2,700 ราย มูลค่าความเสียหายอาจสูงเกิน 3 พันล้านบาท นับเป็นหนึ่งในการโจรกรรมครั้งใหญ่ของประเทศ
31 ธันวาคม 2568 – ตำรวจเยอรมนีเปิดเผยว่า เกิดเหตุโจรกรรมครั้งใหญ่ในธนาคารแห่งหนึ่งในเมืองเกลเซนเคียร์เชน เมื่อคนร้ายเจาะผนังเข้าไปยังห้องนิรภัยและขโมยทรัพย์สินจากตู้เซฟนิรภัยจำนวนมาก เหตุเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดซึ่งบรรยากาศค่อนข้างเงียบ ทำให้การก่อเหตุเป็นไปอย่างแนบเนียน
ตำรวจและธนาคารสปาร์คาสเซอ (Sparkasse) ระบุว่า ลูกค้าธนาคารราว 2,700 ราย ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปส่วนใหญ่อยู่ภายในตู้เซฟส่วนบุคคลของลูกค้า
โทมัส โนวาซิก โฆษกตำรวจ กล่าวว่า จากการประเมินเบื้องต้น เชื่อว่ามูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่าง 10 ล้านถึง 90 ล้านยูโร หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 369 ล้านบาท ถึงมากกว่า 3,300 ล้านบาท ซึ่งหากตัวเลขอยู่ในระดับสูงสุด เหตุการณ์นี้อาจสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า 3 พันล้านบาท
สำนักข่าวเยอรมันรายงานว่า เหตุโจรกรรมดังกล่าวอาจถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มการปล้นครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศ โดยในวันอังคาร ธนาคารยังคงปิดทำการ และมีประชาชนราว 200 คนเดินทางมารวมตัวเรียกร้องให้เข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินของตน
เหตุการณ์ถูกเปิดโปงหลังสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้นก่อนเวลา 04.00 น. ของวันจันทร์ ทำให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าตรวจสอบ และพบรูขนาดใหญ่บนผนัง รวมถึงห้องนิรภัยที่ถูกค้นรื้ออย่างหนัก เจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายใช้สว่านขนาดใหญ่เจาะทะลุกำแพงชั้นใต้ดินของห้องนิรภัย
พยานให้การว่า พบเห็นชายหลายคนขนถุงขนาดใหญ่ในอาคารจอดรถใกล้เคียงตลอดช่วงสุดสัปดาห์ ขณะที่ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นกลุ่มคนสวมหน้ากากอยู่ภายในรถที่ถูกขโมยมาในช่วงเช้าตรู่ของวันจันทร์ โดยขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุและตรวจสอบทรัพย์สินที่สูญหาย
ที่มา: AP
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ทีมข่าวสดรายงาน