ปธน.เกาหลีใต้ลั่น – วันที่ 28 มี.ค. ซินหัว รายงานว่า ประธานาธิบดีอี แจมยอง ผู้นำเกาหลีใต้ กล่าวในการประชุมร่วมกับผู้บัญชาการทหารระดับสูงว่าจะเร่งดำเนินการเพื่อทวงคืนอำนาจการบังคับบัญชาและควบคุมกำลังพลทางทหารในช่วงเวลาสงครามจากสหรัฐอเมริกากลับมายังเกาหลีใต้

เนื่องจากการป้องกันประเทศด้วยตนเองเป็นสิ่งจำเป็นต่อการรับมือกับสถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นายอียังสั่งการให้กองทัพเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อมีบทบาทนำในการปกป้องคาบสมุทรเกาหลี

ปธน.เกาหลีใต้ลั่น - ประธานาธิบดีอี แจมยอง กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีรำลึกวันป้องกันทะเลตะวันตก ครั้งที่ 11 ณ สุสานแห่งชาติแทจอน

ปธน.เกาหลีใต้ลั่น – President Lee Jae-myung delivers a commemorative address at the 11th West Sea Defense Day ceremony at the Daejeon National Cemetery on the 27th. Lee presided over a meeting with major military commanders, stressing that the transition of wartime operational control to South Korea from the US will be pursued expeditiously, as self-reliant defense is essential to respond to the rapidly changing security environment. /Courtesy of News1

ก่อนเสริมว่ากองทัพควรเสริมสร้างความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในการปกป้องดินแดนและประชาชนเกาหลีใต้ด้วยขีดความสามารถของตนเองอย่างเต็มกำลัง

ทั้งนี้ อำนาจการบังคับบัญชาและควบคุมกำลังพลทางทหารในช่วงเวลาสงครามของเกาหลีใต้อยู่ภายใต้กองบัญชาการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ที่นำโดยสหรัฐหลังสงครามเกาหลีสิ้นสุดลงเมื่อปี 2493 ส่วนอำนาจบัญชาการในช่วงเวลาปลอดสงครามนั้นเกาหลีใต้ได้กลับคืนมาเมื่อปี 2537

ภาพถ่ายนี้เผยแพร่โดยกองทัพเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 20 มีนาคม แสดงให้เห็นทหารเกาหลีใต้และสหรัฐฯ กำลังหารือยุทธวิธีร่วมกันระหว่างการฝึกซ้อมร่วมที่ศูนย์ฝึกการรบเกาหลี (Korea Combat Training Center) ในเมืองอินเจ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออก 165 กิโลเมตร การฝึกซ้อมเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2023

South Korean and U.S. troops hold tactical discussions during the combined Korea Combat Training Center drills in Inje, 165 kilometers east of Seoul, which began March 13, 2023, in this photo provided by the South’s Army on March 20. (Yonhap)

รถถัง K1E1 ของกองทัพเกาหลีใต้แล่นข้ามสะพานลอยน้ำระหว่างการฝึกข้ามแม่น้ำร่วมระหว่างสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทางทหารร่วมประจำปี "Freedom Shield" ใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งแยกเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือ ในเมืองยอนชอน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2026

ปธน.เกาหลีใต้ลั่น – A South Korean army K1E1 tank crosses a pontoon bridge during a U.S.-South Korea joint river-crossing exercise, which is a part of the annual Freedom Shield joint military training, near the demilitarized zone separating South and North Korea, in Yeoncheon, South Korea, March 14, 2026. REUTERS/Kim Soo-hyeon

ทหารกองทัพบกสหรัฐฯ เข้าร่วมการฝึกข้ามแม่น้ำร่วมระหว่างสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทางทหารร่วมประจำปี "Freedom Shield" ใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งแยกเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือ ในเมืองยอนชอน ประเทศเกาหลีใต้

U.S. Army soldiers take part in a U.S.-South Korea joint river-crossing exercise, which is a part of the annual Freedom Shield joint military training, near the demilitarized zone separating South and North Korea, in Yeoncheon, South Korea, March 14, 2026. REUTERS/Kim Soo-hyeon

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ13 ฉบับสุดท้าย จับตา24ชม. ฝนตกหนักถึงหนักมาก
2

ชาวบ้านเห็นกระบะ จอดนานผิดสังเกต ผงะ เจอร่าง จ.ส.ต. วัย37 เสียชีวิตสลดคารถ
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

'ไฮโซปอ-ตนุภัทร' แจงเหตุประท้วงแข่งโกคาร์ต ‘น้องพายุ’ ยันไม่ใช่เพราะลูกแพ้
5

จับตาผลประท้วง! ‘พายุ’ ลูก ‘ชมพู่-น็อต’ คว้าที่ 1 โกคาร์ท แต่ยังไม่ได้รับถ้วย หลังผู้จัดการทีมยื่นค้านผลการแข่งขัน
6

ทีมเซอร์วิสรถแข่ง ‘น้องพายุ’ แจงแล้ว ยืนยันไม่ได้โกง รถแข่งผ่านตรวจสภาพ เสื้อสูบที่ใช้ถูกต้อง
7

ราคาทองวันนี้ 13 ต.ค.69 ร่วงลง ประกาศ อัปเดตตลาดราคาทองคำวันนี้
8

อันดับ 5 ราศี โชคพุ่ง รวยรุ่ง เสือติดปีก รอบนี้มาแรงจัด รับทรัพย์ฉ่ำ เงินเข้า
9

ชีวิตคู่สะดุดไม่รู้ตัว! ผู้เชี่ยวชาญเผย 5 ข้อผิดพลาดที่คู่รักมักมองข้าม พร้อมวิธีรับมือ
10

ไรเดอร์หนุ่ม วัย32ปี ขี่จักรยานยนต์ พุ่งชนท้าย รถบรรทุก 10 เสียชีวิตคาที่ แถมถูกมอเตอร์ไซค์ ชนซ้ำร่าง