ปธน.เกาหลีใต้ลั่น – วันที่ 28 มี.ค. ซินหัว รายงานว่า ประธานาธิบดีอี แจมยอง ผู้นำเกาหลีใต้ กล่าวในการประชุมร่วมกับผู้บัญชาการทหารระดับสูงว่าจะเร่งดำเนินการเพื่อทวงคืนอำนาจการบังคับบัญชาและควบคุมกำลังพลทางทหารในช่วงเวลาสงครามจากสหรัฐอเมริกากลับมายังเกาหลีใต้
เนื่องจากการป้องกันประเทศด้วยตนเองเป็นสิ่งจำเป็นต่อการรับมือกับสถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นายอียังสั่งการให้กองทัพเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อมีบทบาทนำในการปกป้องคาบสมุทรเกาหลี
ก่อนเสริมว่ากองทัพควรเสริมสร้างความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในการปกป้องดินแดนและประชาชนเกาหลีใต้ด้วยขีดความสามารถของตนเองอย่างเต็มกำลัง
ทั้งนี้ อำนาจการบังคับบัญชาและควบคุมกำลังพลทางทหารในช่วงเวลาสงครามของเกาหลีใต้อยู่ภายใต้กองบัญชาการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ที่นำโดยสหรัฐหลังสงครามเกาหลีสิ้นสุดลงเมื่อปี 2493 ส่วนอำนาจบัญชาการในช่วงเวลาปลอดสงครามนั้นเกาหลีใต้ได้กลับคืนมาเมื่อปี 2537
ข่าวที่เกี่ยวข้อง: