รัสเซีย จ่อห้ามส่งออกน้ำมัน มีผล 1 เม.ย.นี้ หวังรักษาเสถียรภาพตลาดพลังงาน คาดจะมีผลยาวไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค.2569

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า รัสเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันและก๊าซรายใหญ่ จะห้ามการส่งออกน้ำมันเบนซิน โดยนายอเล็กซานเดอร์ โนวัก รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย มีคำสั่งการเมื่อวันที่ 27 มี.ค. ให้กระทรวงพลังงานรัสเซียร่างมติ ห้ามส่งออกน้ำมันเบนซิน โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.เป็นต้นไป

ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวทาสส์รายงานว่า มาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดังกล่าวของรัสเซียจะมีผลไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค. มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับราคาเชื้อเพลิงภายในประเทศ

นายโนวัก กล่าวว่า ความปั่นป่วนในตลาดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโลก ซึ่งเป็นผลจากวิกฤตขัดแย้งในตะวันออกกลาง กำลังนำไปสู่ความผันผวนของราคาพลังงานอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกันความต้องการทรัพยากรพลังงานของรัสเซียในตลาดต่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงยังคงปัจจัยเชิงบวก

ถ้อยแถลงของรัฐบาลรัสเซียระบุว่า ปริมาณการกลั่นน้ำมันดิบของประเทศยังคงอยู่ในระดับเดียวกับปีที่แล้ว ซึ่งช่วยให้มีการจัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันได้อย่างมั่นคง

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