นั่งมานานเพิ่งเคยเจอ ดราม่าบนเครื่อง ผดส.ชั้นเฟิร์สคลาส ยกเท้าพาดมาคนด้านหน้า ถาม “มารยาทหายไปไหน” บนเที่ยวบินของ American Airlines
วันที่ 28 มี.ค. 69 กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเล่าประสบการณ์บนเครื่องบิน เที่ยวบินชั้นเฟิร์สคลาสของ American Airlines แต่เจอผู้โดยสารด้านหลังที่นำเท้ามาวางบนที่วางแขนของตนเอง
เหตุการณ์ดังกล่าวถูกเปิดเผยผ่าน Reddit โดยผู้ใช้ชื่อ @ker9189 ระบุว่า “นี่เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีที่ต้องเจอคนเอาเท้ามาไว้ใกล้หน้า ทั้งที่ผมเดินทางทุกเดือน และนี่คือชั้นเฟิร์สคลาส ผมเลยปัดเท้าเธอออกไป”
อย่างไรก็ตาม แม้จะพยายามจัดการสถานการณ์ด้วยการขอให้ย้ายเท้า แต่ฝ่ายหญิงกลับไม่ตอบสนอง ทำให้เจ้าของโพสต์ต้องใช้วิธีวางศอกทับบริเวณที่วางแขนเพื่อแสดงจุดยืน จนอีกฝ่ายยอมเอาเท้าออกในที่สุด
แต่เรื่องยังไม่จบง่าย ๆ เพราะเพียงไม่กี่นาทีต่อมา ผู้โดยสารคนเดิมกลับนำเท้าไปวางบริเวณหน้าต่างแทน สร้างความรำคาญอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะยอมเลิกพฤติกรรมดังกล่าว
ภายหลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ ก็มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่แสดงความไม่พอใจต่อพฤติกรรมดังกล่าว
อาทิ “น่าขยะแขยงมาก ควรแจ้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน” “นี่มันเสียมารยาทสุด ๆ” “เหมือนคนสมัยนี้ขาดพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม”
ขณะเดียวกัน บางคนก็แนะนำให้เผชิญหน้าตรง ๆ เพื่อปกป้องสิทธิของตัวเอง ขณะที่บางความเห็นก็เสนอวิธีรับมือแบบขำ ๆ เช่น แกล้งจามใส่เท้า หรือพูดประชดประชัน
ก่อนหน้านี้ เคยมีกรณีคล้ายกันที่กลายเป็นไวรัล เมื่อผู้โดยสารรายหนึ่งแชร์ทริคความสบายด้วยการทำเปลรองเท้าจากผ้าห่มของสายการบิน แล้วนำไปคล้องกับถาดหน้าเพื่อยกเท้าขึ้นพัก
แม้เจ้าตัวจะมองว่าเป็นเคล็ดลับช่วยผ่อนคลายระหว่างเดินทาง แต่กลับถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการรบกวนผู้อื่น และอาจสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์บนเครื่องบิน
ขอบคุณที่มา newyork post
เรียบเรียงโดยทีมข่าวสดออนไลน์