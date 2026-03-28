เหตุสุดสะเทือนใจ! พนักงานสาวชาวญี่ปุ่น วัย 20 ปี ถูกแฟนเก่าตามรังควาญ บุกแทงจนเสียชีวิตในร้านโปเกมอนเซ็นเตอร์ ก่อนปลิดชีพตัวเองตาม

สำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานเรื่องราวสุดสะเทือนใจ เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา พนักงานหญิงวัย 20 ปี ซึ่งทำงานในร้านโปเกมอนเซ็นเตอร์ถูกแทงเสียชีวิตในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในโตเกียว โดยผู้ก่อเหตุคือแฟนเก่าซึ่งเสียชีวิตจากการแทงตัวเองเช่นกัน เหตุการณ์นี้สร้างความตกใจให้กับผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อของในช่วงปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิของเด็ก ๆ ในญี่ปุ่น

ก่อนเกิดเหตุการณ์ตำรวจได้รับเรื่องร้องเรียนจากหญิงผู้เสียชีวิต เกี่ยวกับการถูกคุกคามจากแฟนเก่า โดยเธอขอความช่วยเหลือเรื่องที่ถูกอดีตแฟนหนุ่มตามระรานไม่เลิกและมีพฤติกรรมเป็นสตอล์กเกอร์ ตำรวจยังพบว่าคนร้ายพกมีดเตรียมมาเพื่อก่อเหตุครั้งนี้โดยเฉพาะ เพราะพยานเห็นเขาเดินป้วนเปี้ยนอยู่หน้าร้าน เมื่อเห็นเหยื่ออยู่คนเดียวก็พุ่งเข้าไปแทงที่จุดสำคัญแบบไม่ให้ตั้งตัว

อย่างไรก็ตาม โปเกมอนเซ็นเตอร์ เมก้า โตเกียว ได้ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวแบบไม่มีกำหนด

ที่มา: apnews, reuters

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