โจรขโมยรถบรรทุก “คิทแคท”รอยเตอร์ รายงานวันที่ 29 มี.ค. ว่า เนสท์เล่ บริษัทธุรกิจอาหารยักษ์ใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดเผยว่า “คิทแคท” ขนมหวานเวเฟอร์แบบแท่งเคลือบช็อกโกแลต น้ำหนักรวม 12 ตันถูกโจรขโมยรถบรรทุกหายไปทั้งคันระหว่างนำสินค้าส่งขายในยุโรปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

เนสท์เล่ ผู้ผลิตช็อกโกแลตแท่งคิทแคท ระบุว่ารถบรรทุกที่บรรทุกคิทแคทรุ่นใหม่จำนวน 413,793 แท่ง ออกเดินทางจากตอนกลางของอิตาลีเพื่อกระจายสินค้าไปทั่วยุโรป แต่กลับไม่ถึงจุดหมายปลายทางในโปแลนด์ ทั้งรถบรรทุกและสินค้ายังคงสูญหาย และเนสท์เล่ไม่ได้ชี้ชัดว่ารถบรรทุกหายไปที่ไหน

เนสท์เล่ ยักษ์ใหญ่ด้านอาหารของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดเผยเมื่อวันเสาร์ว่า ช็อกโกแลตแท่งคิทแคทจำนวน 12 ตันหายไปในยุโรปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากที่โจรขโมยรถบรรทุกที่ขนส่งช็อกโกแลตดังกล่าวไป เนสท์เล่ระบุว่า รถบรรทุกที่บรรทุกช็อกโกแลตคิทแคทรุ่นใหม่จำนวน 413,793 แท่ง ออกเดินทางจากภาคกลางของอิตาลีเพื่อกระจายสินค้าไปทั่วยุโรป แต่ไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ในโปแลนด์

โจรขโมยรถบรรทุก “คิทแคท” – Twelve tons of KitKat chocolate bars went missing in Europe last week after thieves made off with the truck transporting them, Swiss food giant Nestle NESN.S said on Saturday. KitKat, which is made by Nestle, said the truck carrying 413,793 bars of its new range set off from central Italy to distribute the chocolate throughout Europe, but never reached its scheduled final destination in Poland. Keystone-SDA

แถลงการณ์แยกของคิทแคทระบุว่า สินค้าของคิทแคทสามารถตรวจสอบตามรอยได้ผ่านระบบรหัสล็อตสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและใครก็ตามที่สแกนหมายเลขล็อตของคิทแคทที่ถูกขโมยจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัท

“แม้ว่าเราจะชื่นชมรสนิยมอันยอดเยี่ยมของกลุ่มโจรนี้ แต่ความจริงก็คือการขโมยสินค้าเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นสำหรับธุรกิจทุกขนาด” คิทแคทย้ำในแถลงการณ์

รถและสินค้ายังคงหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ เนสท์เล่ไม่ได้เปิดเผยว่ารถบรรทุกหายไปที่ไหนแน่ ในแถลงการณ์แยกต่างหาก คิทแคทกล่าวว่าสามารถตรวจสอบย้อนกลับแท่งช็อกโกแลตที่หายไปได้โดยใช้รหัสล็อตเฉพาะ ใครก็ตามที่สแกนหมายเลขล็อตของช็อกโกแลตที่ถูกขโมยไปจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการติดต่อคิทแคท

โจรขโมยรถบรรทุก “คิทแคท” – The vehicle and the merchandise remain unaccounted for. Nestle did not reveal where exactly the truck was lost. In a separate statement, KitKat said the missing bars are traceable via a unique batch code. Anyone scanning the batch numbers of the stolen chocolate would receive instructions on how to contact KitKat. Credit: Alamy

ในแถลงการณ์แยกต่างหาก คิทแคทกล่าวว่า สามารถตรวจสอบย้อนกลับแท่งช็อกโกแลตที่หายไปได้โดยใช้รหัสล็อตเฉพาะ ใครก็ตามที่สแกนหมายเลขล็อตของช็อกโกแลตที่ถูกขโมยไป จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการติดต่อคิทแคท "แม้ว่าเราจะชื่นชมรสนิยมอันยอดเยี่ยมของพวกโจร แต่ความจริงก็คือ การขโมยสินค้าเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นสำหรับธุรกิจทุกขนาด" คิทแคทกล่าว

In a separate statement, KitKat said the missing bars are traceable via a unique batch code. Anyone scanning the batch numbers of the stolen chocolate would receive instructions on how to contact KitKat. “Whilst we appreciate the criminals’ exceptional taste, the fact remains that cargo theft is an escalating issue for businesses of all sizes,” KitKat said. /thesun/

 

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