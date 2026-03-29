โจรขโมยรถบรรทุก “คิทแคท” – รอยเตอร์ รายงานวันที่ 29 มี.ค. ว่า เนสท์เล่ บริษัทธุรกิจอาหารยักษ์ใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดเผยว่า “คิทแคท” ขนมหวานเวเฟอร์แบบแท่งเคลือบช็อกโกแลต น้ำหนักรวม 12 ตันถูกโจรขโมยรถบรรทุกหายไปทั้งคันระหว่างนำสินค้าส่งขายในยุโรปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
เนสท์เล่ ผู้ผลิตช็อกโกแลตแท่งคิทแคท ระบุว่ารถบรรทุกที่บรรทุกคิทแคทรุ่นใหม่จำนวน 413,793 แท่ง ออกเดินทางจากตอนกลางของอิตาลีเพื่อกระจายสินค้าไปทั่วยุโรป แต่กลับไม่ถึงจุดหมายปลายทางในโปแลนด์ ทั้งรถบรรทุกและสินค้ายังคงสูญหาย และเนสท์เล่ไม่ได้ชี้ชัดว่ารถบรรทุกหายไปที่ไหน
แถลงการณ์แยกของคิทแคทระบุว่า สินค้าของคิทแคทสามารถตรวจสอบตามรอยได้ผ่านระบบรหัสล็อตสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและใครก็ตามที่สแกนหมายเลขล็อตของคิทแคทที่ถูกขโมยจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัท
“แม้ว่าเราจะชื่นชมรสนิยมอันยอดเยี่ยมของกลุ่มโจรนี้ แต่ความจริงก็คือการขโมยสินค้าเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นสำหรับธุรกิจทุกขนาด” คิทแคทย้ำในแถลงการณ์
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