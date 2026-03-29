ฮูตีรัวขีปนาวุธ-โดรนใส่อิสราเอล – บีบีซี รายงานความคืบหน้าสถานการณ์การปะทะยืดเยื้อในตะวันออกกลางว่า กลุ่มติดอาวุธฮูตี ในเยเมนกล่าวว่าทำการโจมตีอิสราเอลเป็นครั้งที่สองในพื้นที่บางส่วนทางตอนใต้ โฆษกของกองกำลังเยเมนของกลุ่มฮูตีระบุว่าระดมยิงขีปนาวุธและโดรนโดยมีเป้าหมายที่ฐานทัพสำคัญหลายแห่งของอิสราเอล
การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมเสริมว่าจะมีการโจมตีเพิ่มเติมในอีกไม่กี่วันข้างหน้า “จนกว่าศัตรูผู้ชั่วร้ายจะยุติการโจมตีและการรุกราน”
แถลงการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากกลุ่มฮูตียืนยันว่ายิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลเป็นครั้งแรกในสงครามอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา
รายงานระบุด้วยว่าในเมืองเบต เชเมช ทางตอนกลางของอิสราเอล ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธหลายลูกจนเกิดหลุมขนาดใหญ่ รวมถึงสร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือน รถยนต์ และหน่วยบริการฉุกเฉินที่ประจำการในจุดเกิดเหตุ
ตำรวจอิสราเอลกล่าวว่า กระสุนตกในพื้นที่เนินเขายูเดียนใกล้เยรูซาเล็ม ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 12 ราย หนังสือพิมพ์ไทมส์ออฟอิสราเอลระบุว่า กองกำลังป้อกันอิสราเอล (ไอดีเอฟ) จะเร่งสอบสวนถึงความล้มเหลวของระบบสกัดกั้นขีปนาวุธ
ขณะเดียวกัน กระทรวงกลาโหมของกาตาร์เปิดเผยว่า ประเทศถูกโจมตีด้วยโดรนจำนวนหนึ่งที่ปล่อยมาจากอิหร่านแต่ทั้งหมดถูกสกัดกั้นไว้ได้ กระทรวงกลาโหมคูเวตกล่าวว่าระบบเรดาร์ของสนามบินนานาชาติคูเวตได้รับความเสียหายอย่างมากหลังถูกโจมตีด้วยโดรน 15 ลำ อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ
ก่อนหน้านี้ในกรุงอาบูดาบี เมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) รายงานว่าพบผู้บาดเจ็บ 5 คนจากเหตุโจมตีของขีปนาวุธซึ่งถูกสกัดกั้นแต่เศษซากร่วงตกเป็นบริเวณกว้าง ส่วนกระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบียระบุว่าสามารถสกัดกั้นโดรน 3 ลำและขีปนาวุธ 1 ลูกที่มุ่งหน้าไปยังกรุงริยาดได้
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