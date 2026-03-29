ฮูตีรัวขีปนาวุธ-โดรนใส่อิสราเอล บีบีซี รายงานความคืบหน้าสถานการณ์การปะทะยืดเยื้อในตะวันออกกลางว่า กลุ่มติดอาวุธฮูตี ในเยเมนกล่าวว่าทำการโจมตีอิสราเอลเป็นครั้งที่สองในพื้นที่บางส่วนทางตอนใต้ โฆษกของกองกำลังเยเมนของกลุ่มฮูตีระบุว่าระดมยิงขีปนาวุธและโดรนโดยมีเป้าหมายที่ฐานทัพสำคัญหลายแห่งของอิสราเอล

ผู้สนับสนุนกลุ่มฮูตีตะโกนคำขวัญระหว่างการชุมนุมต่อต้านอิสราเอลและสงครามของสหรัฐฯ ในอิหร่าน ที่กรุงซานา ประเทศเยเมน วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2026

ฮูตีรัวขีปนาวุธ-โดรนใส่อิสราเอล – Houthi supporters shout slogans during a rally against Israel and the United States’ war in Iran, in Sanaa, Yemen, Friday, March 27, 2026. Yemen’s Houthi rebels launched missile strikes towards Israel on Saturday – the Iran-backed group says there will be more attacks in the coming days. (AP Photo/Osamah Abdulrahman)

การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมเสริมว่าจะมีการโจมตีเพิ่มเติมในอีกไม่กี่วันข้างหน้า “จนกว่าศัตรูผู้ชั่วร้ายจะยุติการโจมตีและการรุกราน”

แถลงการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากกลุ่มฮูตียืนยันว่ายิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลเป็นครั้งแรกในสงครามอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอิสราเอลตรวจสอบจุดที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีในเมืองเอชทาโอล ทางตอนกลางของอิสราเอล เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2026

ฮูตีรัวขีปนาวุธ-โดรนใส่อิสราเอล – Israeli security forces examine the site of an Iranian missile strike in Eshtaol, central Israel, Saturday, March 28, 2026. Yemen’s Houthi rebels launched missile strikes towards Israel on Saturday – the Iran-backed group says there will be more attacks in the coming days. (AP Photo/Maya Levin)

รายงานระบุด้วยว่าในเมืองเบต เชเมช ทางตอนกลางของอิสราเอล ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธหลายลูกจนเกิดหลุมขนาดใหญ่ รวมถึงสร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือน รถยนต์ และหน่วยบริการฉุกเฉินที่ประจำการในจุดเกิดเหตุ

ตำรวจอิสราเอลกล่าวว่า กระสุนตกในพื้นที่เนินเขายูเดียนใกล้เยรูซาเล็ม ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 12 ราย หนังสือพิมพ์ไทมส์ออฟอิสราเอลระบุว่า กองกำลังป้อกันอิสราเอล (ไอดีเอฟ) จะเร่งสอบสวนถึงความล้มเหลวของระบบสกัดกั้นขีปนาวุธ

ฮูตีรัวขีปนาวุธ-โดรนใส่อิสราเอล - นักข่าวคนหนึ่งถืออุปกรณ์ความปลอดภัยที่ถูกไฟไหม้ หลังจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลใส่รถยนต์คันหนึ่ง ซึ่งทำให้ อาลี โชเอ็บ ผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์อัล-มานาร์ของฮิซบอลลาห์ ฟาติมา ฟตูนิ ผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์อัล-มายาดีนในเบรุต และโมฮัมเหม็ด ฟตูนิ น้องชายของเธอ ซึ่งเป็นนักข่าววิดีโอ เสียชีวิตในเมืองเจซซีน ทางตอนใต้ของเลบานอน เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2026

A journalist carries burned safety gear, following an Israeli airstrike on a car that killed Hezbollah’s al-Manar TV correspondent Ali Shoeib, Beirut’s based Al-Mayadeen TV reporter Fatima Ftouni and her brother, video journalist Mohammed Ftouni, in the town of Jezzine, south Lebanon, Saturday, March 28, 2026. (AP Photo/Mohammed Zaatari)

ขณะเดียวกัน กระทรวงกลาโหมของกาตาร์เปิดเผยว่า ประเทศถูกโจมตีด้วยโดรนจำนวนหนึ่งที่ปล่อยมาจากอิหร่านแต่ทั้งหมดถูกสกัดกั้นไว้ได้ กระทรวงกลาโหมคูเวตกล่าวว่าระบบเรดาร์ของสนามบินนานาชาติคูเวตได้รับความเสียหายอย่างมากหลังถูกโจมตีด้วยโดรน 15 ลำ อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ

ก่อนหน้านี้ในกรุงอาบูดาบี เมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) รายงานว่าพบผู้บาดเจ็บ 5 คนจากเหตุโจมตีของขีปนาวุธซึ่งถูกสกัดกั้นแต่เศษซากร่วงตกเป็นบริเวณกว้าง ส่วนกระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบียระบุว่าสามารถสกัดกั้นโดรน 3 ลำและขีปนาวุธ 1 ลูกที่มุ่งหน้าไปยังกรุงริยาดได้

 

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