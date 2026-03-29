วุ่นทั้งเมือง! จิงโจ้ตัวแสบหนีเที่ยวจากฟาร์มในสหรัฐฯ สร้างภารกิจตามหาทั่วพื้นที่ ก่อนโผล่เซอร์ไพรส์ กระโดดดึ๋ง ๆ มาหาเจ้าของ จบลงอย่างปลอดภัยและน่าเอ็นดู
เจ้าหน้าที่ในเขตจูโน รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ต้องเจอกับเหตุการณ์ชวนงงปนขำ เมื่อจิงโจ้ตัวหนึ่งหลุดออกจากฟาร์มสัตว์ จนต้องประกาศให้ชาวบ้านช่วยกันสังเกต และแจ้งเบาะแส
สำนักงานนายอำเภอเขตจูโน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่า จิงโจ้ชื่อ “เชสนีย์” ได้หลบหนีออกจากซันไชน์ ฟาร์ม ในเมืองเนเซดาห์ แบบชนิดที่เรียกว่า “แหกคุกเต็มรูปแบบ” เมื่อวันพุธที่ผ่านมา สร้างความฮือฮาไปทั่วพื้นที่
โพสต์ดังกล่าวยังแซวสถานการณ์แบบขำ ๆ ว่า “มีแค่ในวิสคอนซินเท่านั้นที่เราตื่นเช้ามาแล้วต้องถามว่า – คุณเห็นจิงโจ้ตัวนี้หรือยัง?” พร้อมแชร์ภาพเชสนีย์ในลุคใส่ผ้าอ้อมยีนส์สุดน่ารัก แม้ทางฟาร์มจะยืนยันว่า ตอนหลบหนีมันไม่ได้สวมอยู่ก็ตาม
หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครได้เร่งค้นหาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการใช้โดรนช่วยสแกนพื้นที่ กระทั่งในคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ทีมโดรนสามารถพบตัวเชสนีย์ได้ แต่ยังไม่สามารถจับกลับมาได้ในทันที โดยมันยังคงวนเวียนอยู่ในบริเวณเดิม
กระทั่งเช้าวันถัดมา เรื่องราวก็จบลงแบบเหนือความคาดหมาย เมื่อเจ้าของฟาร์มกำลังเก็บอุปกรณ์หลังจากออกตามหาทั้งเช้า จู่ ๆ เจ้าเชสนีย์ก็โผล่มาที่ข้างรถเองราวกับตั้งใจกลับบ้าน
เจ้าหน้าที่จึงค่อย ๆ เข้าใกล้อย่างใจเย็น ปล่อยให้จิงโจ้เข้ามาหาเอง ก่อนที่มันจะเอาหน้ามาดม และเหมือนจูบเบา ๆ จากนั้นก็ถูกอุ้มกลับมาได้อย่างปลอดภัย ท่ามกลางความโล่งใจของทุกคน
ขณะนี้เชสนีย์กลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้ว หลังจากกินอาหารก็หลับยาวอย่างสบาย โดยไม่มีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใด ด้านเจ้าของฟาร์มยังกล่าวขอบคุณทุกคน รวมถึงทีมโดรน ที่ช่วยกันค้นหาอย่างไม่ย่อท้อตลอดหลายวันที่ผ่านมา
ที่มา: upi.com
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เรียบเรียงโดยทีมงานข่าวสดออนไลน์