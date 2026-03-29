วุ่นทั้งเมือง! จิงโจ้ตัวแสบหนีเที่ยวจากฟาร์มในสหรัฐฯ สร้างภารกิจตามหาทั่วพื้นที่ ก่อนโผล่เซอร์ไพรส์ กระโดดดึ๋ง ๆ มาหาเจ้าของ จบลงอย่างปลอดภัยและน่าเอ็นดู

เจ้าหน้าที่ในเขตจูโน รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ต้องเจอกับเหตุการณ์ชวนงงปนขำ เมื่อจิงโจ้ตัวหนึ่งหลุดออกจากฟาร์มสัตว์ จนต้องประกาศให้ชาวบ้านช่วยกันสังเกต และแจ้งเบาะแส

สำนักงานนายอำเภอเขตจูโน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่า จิงโจ้ชื่อ “เชสนีย์” ได้หลบหนีออกจากซันไชน์ ฟาร์ม ในเมืองเนเซดาห์ แบบชนิดที่เรียกว่า “แหกคุกเต็มรูปแบบ” เมื่อวันพุธที่ผ่านมา สร้างความฮือฮาไปทั่วพื้นที่

โพสต์ดังกล่าวยังแซวสถานการณ์แบบขำ ๆ ว่า “มีแค่ในวิสคอนซินเท่านั้นที่เราตื่นเช้ามาแล้วต้องถามว่า – คุณเห็นจิงโจ้ตัวนี้หรือยัง?” พร้อมแชร์ภาพเชสนีย์ในลุคใส่ผ้าอ้อมยีนส์สุดน่ารัก แม้ทางฟาร์มจะยืนยันว่า ตอนหลบหนีมันไม่ได้สวมอยู่ก็ตาม

เชสนีย์

เชสนีย์ จิงโจ้ตัวแสบ แหกคุกฟาร์ม หลบหนีเต็มรูปแบบ – ภาพจากเฟซบุ๊ก Sunshine Farm – Necedah

 

หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครได้เร่งค้นหาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการใช้โดรนช่วยสแกนพื้นที่ กระทั่งในคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ทีมโดรนสามารถพบตัวเชสนีย์ได้ แต่ยังไม่สามารถจับกลับมาได้ในทันที โดยมันยังคงวนเวียนอยู่ในบริเวณเดิม

กระทั่งเช้าวันถัดมา เรื่องราวก็จบลงแบบเหนือความคาดหมาย เมื่อเจ้าของฟาร์มกำลังเก็บอุปกรณ์หลังจากออกตามหาทั้งเช้า จู่ ๆ เจ้าเชสนีย์ก็โผล่มาที่ข้างรถเองราวกับตั้งใจกลับบ้าน

เจ้าหน้าที่จึงค่อย ๆ เข้าใกล้อย่างใจเย็น ปล่อยให้จิงโจ้เข้ามาหาเอง ก่อนที่มันจะเอาหน้ามาดม และเหมือนจูบเบา ๆ จากนั้นก็ถูกอุ้มกลับมาได้อย่างปลอดภัย ท่ามกลางความโล่งใจของทุกคน

ขณะนี้เชสนีย์กลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้ว หลังจากกินอาหารก็หลับยาวอย่างสบาย โดยไม่มีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใด ด้านเจ้าของฟาร์มยังกล่าวขอบคุณทุกคน รวมถึงทีมโดรน ที่ช่วยกันค้นหาอย่างไม่ย่อท้อตลอดหลายวันที่ผ่านมา

ที่มา: upi.com

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ภารกิจสุดพีก! ตามหา “คาปิบาราแสบ” แหกกรงสวนสัตว์หนี เจ้าหน้าที่เร่งค้นหา ได้เบาะแส โผล่ทั้งผับ-ริมหาด งานนี้โดนโซเชียลเจน AI แซวยับ จนกลายเป็นไวรัล

เรียบเรียงโดยทีมงานข่าวสดออนไลน์

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ13 ฉบับสุดท้าย จับตา24ชม. ฝนตกหนักถึงหนักมาก
2

ชาวบ้านเห็นกระบะ จอดนานผิดสังเกต ผงะ เจอร่าง จ.ส.ต. วัย37 เสียชีวิตสลดคารถ
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

'ไฮโซปอ-ตนุภัทร' แจงเหตุประท้วงแข่งโกคาร์ต ‘น้องพายุ’ ยันไม่ใช่เพราะลูกแพ้
5

จับตาผลประท้วง! ‘พายุ’ ลูก ‘ชมพู่-น็อต’ คว้าที่ 1 โกคาร์ท แต่ยังไม่ได้รับถ้วย หลังผู้จัดการทีมยื่นค้านผลการแข่งขัน
6

อันดับ 5 ราศี โชคพุ่ง รวยรุ่ง เสือติดปีก รอบนี้มาแรงจัด รับทรัพย์ฉ่ำ เงินเข้า
7

ทีมเซอร์วิสรถแข่ง ‘น้องพายุ’ แจงแล้ว ยืนยันไม่ได้โกง รถแข่งผ่านตรวจสภาพ เสื้อสูบที่ใช้ถูกต้อง
8

ราคาทองวันนี้ 13 ต.ค.69 ร่วงลง ประกาศ อัปเดตตลาดราคาทองคำวันนี้
9

ชีวิตคู่สะดุดไม่รู้ตัว! ผู้เชี่ยวชาญเผย 5 ข้อผิดพลาดที่คู่รักมักมองข้าม พร้อมวิธีรับมือ
10

หมึกแทบทั้งตัว! หนุ่มสักลายทั่วร่าง 90% ซ้อนทับราว 40 ชั้น แต่เว้นใบหน้าไว้