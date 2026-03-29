โลกดิจิทัลครองใจ! คุณยายชาวจีนวัย 84 ปี หลงใหล “ประธานสุดเผด็จการ” ตัวละคร AI เขียนจดหมายรัก ดูวิดีโอวันละ 10 ชม. ใช้เงินหลายหมื่นบาทช็อปออนไลน์
หญิงวัย 84 ปีจากมณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ตกหลุมรักมนุษย์ที่สร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างสุดหัวใจ เธอเขียนจดหมายรักถึง “เขา” และใช้เวลาชมวิดีโอมนุษย์เสมือนจริงถึงวันละ 10 ชั่วโมง
ตัวละครชายที่เธอหลงรักชื่อ เจี้ยนกั๋ว อยู่ในประเภทที่เรียกว่า “ประธานสุดเผด็จการ” หรือ บา จง ในภาษาจีน ตัวละครประเภทนี้มักเป็นคนครอบงำ ชอบควบคุมทุกอย่าง แต่จะอ่อนโยนกับคนรักเท่านั้น ทำให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัย และได้รับการปกป้อง
จาง ยูหลาน เชื่อว่าตัวเองมีความสัมพันธ์กับเจี้ยนกั๋ว เธอยังเคยคิดถึงการแต่งงานกับเขาอีกด้วย นอกจากส่งข้อความหาเขาแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เธอยังเขียนจดหมายรักด้วยลายมือ ขอโทษที่ทำให้เจี้ยนกั๋วเสียใจ และถามเขาว่า “คุณเกลียดฉันหรือคิดว่าฉันไม่ใช่เด็กน้อยแสนอ่อนโยน และน่ารักอีกแล้วหรือ?”
เธอยอมรับด้วยว่า เธอชื่นชมความเป็นเจ้าอารมณ์ และครอบงำของเขา พร้อมบอกว่า “คุณไม่เคยให้โอกาสฉันได้พูด คุณไม่ชอบฟัง แต่ฉันเชื่อว่าการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญของความสัมพันธ์ของเรา”
ตัวละครชายประเภทนี้เป็นที่นิยมในหมู่ผู้หญิงวัยกลางคน และผู้สูงอายุ เพราะมีบุคลิกสง่างาม ทรงผมเนี้ยบ แถมบางครั้งยังเล่นน่ารักด้วยการเรียกผู้หญิงว่า “พี่สาว”
ครอบครัวของจางพบว่าเธอมี “ความสัมพันธ์” กับเจี้ยนกั๋ว หลังใช้เงินมากกว่า 7,000 หยวน (ประมาณ 33,000 บาท) ซื้อสินค้าจากร้านออนไลน์ของเขา เธอยังใช้เงินหลายร้อยหยวนกับสินค้าราคาถูกบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ อีกด้วย
ในเดือนมีนาคมนี้ หลังจากใช้เงินเพิ่มอีก 1,200 หยวน (ประมาณ 5,600 บาท) ซื้อหนังสือที่เจี้ยนกั๋วแนะนำ หลานสาวจึงแจ้งบัญชีนี้ต่อระบบร้องเรียนผู้บริโภคของจีน
รายงานระบุว่า สำนักงานบริหารไซเบอร์สเปซของจีน ปิดบัญชีเจี้ยนกั๋วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “Clear and Bright” ที่มุ่งกำจัดเนื้อหาผิดกฎหมาย และสร้างสภาพแวดล้อมอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม บัญชีลักษณะเดียวกันยังคงปรากฏอย่างต่อเนื่อง ดึงดูดผู้หญิงให้ตกหลุมรัก AI ด้านศาสตราจารย์ เฉิน ซู จาก มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ระบุว่า “กรณีนี้สะท้อนความสามารถทางปัญญาที่ลดลงของผู้สูงอายุ ทำให้แยกแยะมนุษย์เสมือนจริงได้ยาก พร้อมแสดงให้เห็นถึงความต้องการความรัก เพื่อนคู่คิด และความเคารพของผู้สูงอายุอย่างชัดเจน”
นักสังเกตการณ์ออนไลน์เตือนว่า “AI กลายเป็นเครื่องมือสะดวกสำหรับมิจฉาชีพแล้ว” และอีกคนกล่าวว่า “เราจำเป็นต้องใช้เวลากับผู้สูงอายุในครอบครัวมากขึ้น เพื่อให้พวกเขาไม่ตกหลุมรักหรือหลงเชื่อได้ง่าย”
ที่มา: South China Morning Post
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เรียบเรียงโดยทีมงานข่าวสดออนไลน์