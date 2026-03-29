ประณามอิสราเอลบีบีซี รายงานจากสื่อเลบานอนรายงานว่า อิสราเอลโจมตีทางอากาศในเมืองเจซซีน ทางใต้ของเลบานอน พุ่งเป้าใส่รถยนตร์ของกลุ่มผู้สื่อข่าวท้องถิ่นและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ได้แก่ นายอาลี ชูอิบ นักข่าวสถานีโทรทัศน์อัล มานาร์ เครือข่ายสื่อที่ดำเนินการโดยกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ นายโมฮาเหม็ด เฟโทนี และ นางฟาติมา เฟโทนี นักข่าวของสถานีโทรทัศน์อัล มายาดิน

ประธานาธิบดีโจเซฟ อาวุน ผู้นำเลบานอน ประณามการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นอาชญากรรมอย่างโจ่งแจ้งและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ผู้สื่อข่าวควรได้รับการคุ้มครองในระหว่างสงคราม

ตำรวจตรวจสอบรถยนต์ที่ถูกเผาไหม้ซึ่งบรรทุก อาลี โชเอ็บ ผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์อัล-มานาร์ของกลุ่มฮิซบอลลาห์ ฟาติมา ฟตูนิ ผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์อัล-มายาดีนในเบรุต และโมฮัมเหม็ด ฟตูนิ น้องชายของเธอ ซึ่งเป็นนักข่าววิดีโอ ก่อนที่พวกเขาจะถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศของอิสราเอล ในเมืองเจซซีน ทางตอนใต้ของเลบานอน เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2026

A policeman checks the charred car that was carrying Hezbollah’s al-Manar TV correspondent Ali Shoeib, Beirut’s based Al-Mayadeen TV reporter Fatima Ftouni and her brother, video journalist Mohammed Ftouni, before they were killed in an Israeli airstrike, in the town of Jezzine, south Lebanon, Saturday, March 28, 2026. (AP Photo/Mohammed Zaatari)

รายงานระบุด้วยว่าเป็นครั้งที่สองแล้วที่อิสราเอลถูกกล่าวหาว่าโจมตีนักข่าวในเลบานอนนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้น เมื่อสัปดาห์ก่อน นายโมฮัมหมัด เชอร์รี ผู้ประกาศข่าวชื่อดังของสถานีโทรทัศน์อัล มานาร์ และภรรยาถูกสังหารในการโจมตีของอิสราเอล

จนถึงขณะนี้มีพลเรือนมากกว่า 1,100 ราย รวมถึงเด็ก 120 ราย และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 42 รายเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในเลบานอน

หญิงคนหนึ่งถือโปสเตอร์ที่แสดงภาพ อาลี โชเอ็บ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์อัล-มานาร์ของฮิซบอลลาห์ (ตรงกลาง) ฟาติมา ฟตูนิ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์อัล-มายาดีน (ซ้าย) และอาลี ฟตูนิ ช่างภาพ ระหว่างพิธีศพของพวกเขาที่สุสานชั่วคราวในดะฮิเยห์ ชานเมืองทางใต้ของเบรุต ประเทศเลบานอน วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2026

A woman holds a poster showing Hezbollah’s Al-Manar TV correspondent Ali Shoeib, center, Al-Mayadeen TV reporter Fatima Ftouni, left, and cameraman Ali Ftouni during their funeral at a temporary cemetery in Dahiyeh, Beirut’s southern suburbs, Beirut, Lebanon, Sunday, March 29, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)

ขณะที่กองทัพอิสราเอลยืนยันว่าสังหารนายอาลี ชูอิบ โดยกล่าวหาว่านายชูอิบเป็นสายลับของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ปลอมตัวเป็นนักข่าว กองทัพอิสราเอลยังระบุว่าได้ดำเนินการปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายของอิหร่านและฮิซบอลเลาะห์มากกว่า 270 แห่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

แบ่งเป็นเป้าหมายในอิหร่านกว่า 100 แห่ง รวมถึงสถานที่ผลิตขีปนาวุธ ขีปนาวุธพร้อมยิง และคลังเก็บขีปนาวุธ ส่วนในเลบานอนนั้นอิสราเอลโจมตีเป้าหมายของฮิซบอลเลาะห์ราว 170 แห่ง

กองทัพเสริมว่ากองกำลังไอดีเอฟ 4 กองพลกำลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนเพื่อเสริมปฏิบัติการภาคพื้นดินและกำจัดผู้ก่อการร้าย

ประณามอิสราเอล - หญิงสองคนถือโปสเตอร์ที่แสดงภาพฟาติมา ฟตูนิ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์อัล-มายาดีน (ซ้าย) และอาลี โชเอ็บ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์อัล-มานาร์ของฮิซบอลลาห์ (กลาง) และอาลี ฟตูนิ ช่างภาพ ระหว่างพิธีศพของพวกเขาที่สุสานชั่วคราวในดะฮิเยห์ ชานเมืองทางใต้ของเบรุต ประเทศเลบานอน วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2026

Women hold posters showing Al-Mayadeen TV reporter Fatima Ftouni, left, and, in another poster, Hezbollah’s Al-Manar TV correspondent Ali Shoeib, center, and cameraman Ali Ftouni during their funeral at a temporary cemetery in Dahiyeh, Beirut’s southern suburbs, Beirut, Lebanon. (AP Photo/Hassan Ammar)

ประณามอิสราเอล - นักข่าวคนหนึ่งแบกอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ถูกไฟไหม้ หลังจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลใส่รถยนต์คันหนึ่ง ซึ่งทำให้ อาลี โชเอ็บ ผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์อัล-มานาร์ของฮิซบอลลาห์ ฟาติมา ฟตูนิ ผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์อัล-มายาดีนในเบรุต และโมฮัมเหม็ด ฟตูนิ น้องชายของเธอ ซึ่งเป็นนักข่าววิดีโอ เสียชีวิตในเมืองเจซซีน ทางตอนใต้ของเลบานอน เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2026

ประณามอิสราเอล – A journalist carries burned safety gear, following an Israeli airstrike on a car that killed Hezbollah’s al-Manar TV correspondent Ali Shoeib, Beirut’s based Al-Mayadeen TV reporter Fatima Ftouni and her brother, video journalist Mohammed Ftouni, in the town of Jezzine, south Lebanon. (AP Photo/Mohammed Zaatari)

 

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