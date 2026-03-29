ประณามอิสราเอล – บีบีซี รายงานจากสื่อเลบานอนรายงานว่า อิสราเอลโจมตีทางอากาศในเมืองเจซซีน ทางใต้ของเลบานอน พุ่งเป้าใส่รถยนตร์ของกลุ่มผู้สื่อข่าวท้องถิ่นและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ได้แก่ นายอาลี ชูอิบ นักข่าวสถานีโทรทัศน์อัล มานาร์ เครือข่ายสื่อที่ดำเนินการโดยกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ นายโมฮาเหม็ด เฟโทนี และ นางฟาติมา เฟโทนี นักข่าวของสถานีโทรทัศน์อัล มายาดิน
ประธานาธิบดีโจเซฟ อาวุน ผู้นำเลบานอน ประณามการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นอาชญากรรมอย่างโจ่งแจ้งและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ผู้สื่อข่าวควรได้รับการคุ้มครองในระหว่างสงคราม
รายงานระบุด้วยว่าเป็นครั้งที่สองแล้วที่อิสราเอลถูกกล่าวหาว่าโจมตีนักข่าวในเลบานอนนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้น เมื่อสัปดาห์ก่อน นายโมฮัมหมัด เชอร์รี ผู้ประกาศข่าวชื่อดังของสถานีโทรทัศน์อัล มานาร์ และภรรยาถูกสังหารในการโจมตีของอิสราเอล
จนถึงขณะนี้มีพลเรือนมากกว่า 1,100 ราย รวมถึงเด็ก 120 ราย และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 42 รายเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในเลบานอน
ขณะที่กองทัพอิสราเอลยืนยันว่าสังหารนายอาลี ชูอิบ โดยกล่าวหาว่านายชูอิบเป็นสายลับของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ปลอมตัวเป็นนักข่าว กองทัพอิสราเอลยังระบุว่าได้ดำเนินการปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายของอิหร่านและฮิซบอลเลาะห์มากกว่า 270 แห่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
แบ่งเป็นเป้าหมายในอิหร่านกว่า 100 แห่ง รวมถึงสถานที่ผลิตขีปนาวุธ ขีปนาวุธพร้อมยิง และคลังเก็บขีปนาวุธ ส่วนในเลบานอนนั้นอิสราเอลโจมตีเป้าหมายของฮิซบอลเลาะห์ราว 170 แห่ง
กองทัพเสริมว่ากองกำลังไอดีเอฟ 4 กองพลกำลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนเพื่อเสริมปฏิบัติการภาคพื้นดินและกำจัดผู้ก่อการร้าย
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