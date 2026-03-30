 

เตือน หากมองเห็น จุดดำคล้ายหยากไย่ ลอยไปมาในตา ไม่ควรมองข้าม ผลวิจัยชี้ อาจเป็นสัญญาณอันตราย ของปัญหาสุขภาพดวงตาที่รุนแรงกว่าที่คิด

วันที่ 30 มี.ค. 69 นักวิจัยจาก Radboud University Medical Center ประเทศเนเธอร์แลนด์ ออกมาเตือนว่า อาการเห็น “จุดลอย” หรือเส้นหยักๆ ในสายตา (Floaters) ที่หลายคนมองว่าไม่อันตราย อาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพดวงตาที่รุนแรงกว่าที่คิด

โดยทั่วไป Floaters มักเกิดจากภาวะวุ้นตาเสื่อมตามวัย หรือพบได้ในผู้ที่สายตาสั้น ซึ่งสมองจะค่อยๆ ปรับตัวจนมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเอง อาการจะลักษณะเป็นจุดดำ เส้น หรือเงาลอยไปมาในสายตา และมักหายไปเมื่อกะพริบตา

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร Annals of Family Medicine ระบุว่า หากเกิด Floaters แบบฉับพลัน อาจเกี่ยวข้องกับ “ภาวะจอตาหลุดลอก” ซึ่งเป็นภาวะอันตรายที่อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นถาวรได้

ภาวะจอตาหลุดลอกเกิดจากการที่จอประสาทตา ซึ่งเป็นส่วนรับแสงด้านหลังลูกตา หลุดออกจากตำแหน่งเดิม โดยอาการเตือนสำคัญ ได้แก่ เห็นแสงแฟลชวาบ มีเงาดำคล้ายม่านบังสายตา การมองเห็นลดลงอย่างรวดเร็ว

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เช่น การผ่าตัดหรือเลเซอร์ภายใน 24–48 ชั่วโมง อาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นถาวร

งานวิจัยนี้วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยกว่า 42,000 ราย เป็นระยะเวลา 9 ปี พบว่า ในผู้ที่มาพบแพทย์ด้วยอาการ Floaters หรืออาการเห็น “จุดลอย” มีบางส่วนที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นจอตาหลุดลอกหรือจอตาฉีกขาด

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีอาการ Floaters อย่างเดียว มีความเสี่ยงประมาณ 6.1% ผู้ที่เห็นแสงแฟลชอย่างเดียว มีความเสี่ยง 4.7% ผู้ที่มีทั้งสองอาการพร้อมกัน มีความเสี่ยงสูงสุดถึง 8.4%

และในกรณีที่มี Floaters จำนวนมาก ความเสี่ยงอาจเพิ่มขึ้นถึง 19.8% และพุ่งสูงถึง 29.4% หากมีอาการร่วมกับแสงแฟลช

นักวิจัยย้ำว่า ส่วนใหญ่ของอาการ Floaters ไม่ใช่ภาวะฉุกเฉิน โดยสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือการเสื่อมตามวัยของวุ้นตา

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า หากพบอาการ Floaters เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เห็นแสงแฟลช หรือมีเงาดำบังสายตา ควรรีบพบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดทันที

ขอบคุณที่มา ladbible

เรียบเรียงโดยทีมข่าวสดออนไลน์

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