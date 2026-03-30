อุ๊ย! อาจารย์มหา’ลัยในสหรัฐฯ เผย 1 คำจับโป๊ะนศ. แอบใช้ AI ทำการบ้านหรือเขียนเรียงความ พร้อมอัดคลิปเตือนลงโซเชียล เช็กข้อมูลให้ดีก่อนส่ง

ปฏิเสธไม่ได้ว่า AI กำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา และไม่ใช่เรื่องแปลกที่มันเริ่มล้ำเข้ามาในห้องเรียนด้วย

นักเรียนบางคนกำลังมองหาทางลัด ด้วยการใช้ ChatGPT ทำการบ้านหรือเขียนเรียงความให้ ซึ่งทำให้อาจารย์หลายคนต้องออกมาตักเตือน

หนึ่งในนั้นคือ แมตต์ ปรินซ์ อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยแชปแมน ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ สหรัฐอเมริกา เขาได้โพสต์วิดีโอบนติ๊กต็อกที่กลายเป็นไวรัล มียอดวิวกว่า 700,000 ครั้ง เพื่อเตือนนักเรียนให้ตรวจสอบงานก่อนส่ง

“ขอเตือนนักเรียนทุกคนที่กำลังส่งงานสุดท้ายของเทอมนี้ หากคุณใช้ AI อย่าลืมอ่าน และตรวจสอบเนื้อหาก่อนส่งนะครับ” แมตต์ ปรินซ์กล่าว

moreover

แมตต์ ปรินซ์ เผย คำว่า ‘moreover’ โผล่ ส่อแววนักศีกษาแอบใช้ AI เขียน – ภาพจากเว็บไซต์ dictionary.cambridge.org

เขายังเผยว่า คำว่า ‘moreover’ หรือ ‘ยิ่งไปกว่านั้น’ เป็นสัญญาณสำคัญที่บอกได้ว่า AI อาจเป็นผู้เขียน “ผมไม่เคยได้ยินว่าคนอายุ 20 ปี จะใช้คำว่า ‘moreover’ เลย… อ่านงานของคุณให้รอบคอบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันฟังดูเหมือนตัวคุณเอง”

ก่อนหน้านี้ เครื่องหมายขีดยาว (—) มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณของงานที่ AI เขียน แต่ตอนนี้คำวิเศษณ์แบบเป็นทางการ เช่น ‘moreover’ กำลังเข้ามาแทนที่

@professosaurus_recs Moreover, please review the outputs before submitting. #teachersoftiktok #professor #college #studentlife #professorsoftiktok #finals ♬ original sound – Professor Matt 👨🏻‍🏫

ปฏิกิริยาบนโซเชียลมีเดียก็หลากหลาย

AI

เทรนด์ใช้ AI ในการศึกษาพุ่งสูงขึ้น แต่อาจารย์เริ่มจับทางได้ – ภาพประกอบ

บางคนแซวว่า “??? งั้นเราจะถูกลงโทษเพียงเพราะรู้ภาษาอังกฤษด้วยเหรอ”

อีกคนโต้แย้งว่า “ผมอายุ 22 แล้ว แต่ตอน 18-20 ผมก็จะใช้คำว่า ‘moreover’ ในเรียงความอยู่แล้ว 100%… ผมเป็นแฟนพันธุ์แท้เรื่องไวยากรณ์ และชอบใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย ผมคงถูกจับผิดเพียงเพราะผมเขียนเองนี่แหละ ฮ่า ๆ”

ขณะที่นักเรียนอีกคนแสดงความคิดเห็นอย่างขำขันว่า “ดีใจจังที่รู้ว่าคำศัพท์มากมายของผมไม่ใช่ข้อได้เปรียบอีกต่อไป เครื่องจักรออร์แกนิกอย่างผมกลับถูกมองว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์แทนที่จะเป็นปัญญามนุษย์”

แม้ว่าปรินซ์ไม่ได้ระบุถึงผลลัพธ์หรือบทลงโทษสำหรับนักเรียนที่สงสัยว่าใช้ AI เขียนงาน แต่หลายคนก็พอเดาได้ว่า “คงไม่ใช่เรื่องดีแน่นอน”

ที่มา: New York Post

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เรียบเรียงโดยทีมงานข่าวสดออนไลน์

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