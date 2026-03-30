อุ๊ย! อาจารย์มหา’ลัยในสหรัฐฯ เผย 1 คำจับโป๊ะนศ. แอบใช้ AI ทำการบ้านหรือเขียนเรียงความ พร้อมอัดคลิปเตือนลงโซเชียล เช็กข้อมูลให้ดีก่อนส่ง
ปฏิเสธไม่ได้ว่า AI กำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา และไม่ใช่เรื่องแปลกที่มันเริ่มล้ำเข้ามาในห้องเรียนด้วย
นักเรียนบางคนกำลังมองหาทางลัด ด้วยการใช้ ChatGPT ทำการบ้านหรือเขียนเรียงความให้ ซึ่งทำให้อาจารย์หลายคนต้องออกมาตักเตือน
หนึ่งในนั้นคือ แมตต์ ปรินซ์ อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยแชปแมน ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ สหรัฐอเมริกา เขาได้โพสต์วิดีโอบนติ๊กต็อกที่กลายเป็นไวรัล มียอดวิวกว่า 700,000 ครั้ง เพื่อเตือนนักเรียนให้ตรวจสอบงานก่อนส่ง
“ขอเตือนนักเรียนทุกคนที่กำลังส่งงานสุดท้ายของเทอมนี้ หากคุณใช้ AI อย่าลืมอ่าน และตรวจสอบเนื้อหาก่อนส่งนะครับ” แมตต์ ปรินซ์กล่าว
เขายังเผยว่า คำว่า ‘moreover’ หรือ ‘ยิ่งไปกว่านั้น’ เป็นสัญญาณสำคัญที่บอกได้ว่า AI อาจเป็นผู้เขียน “ผมไม่เคยได้ยินว่าคนอายุ 20 ปี จะใช้คำว่า ‘moreover’ เลย… อ่านงานของคุณให้รอบคอบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันฟังดูเหมือนตัวคุณเอง”
ก่อนหน้านี้ เครื่องหมายขีดยาว (—) มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณของงานที่ AI เขียน แต่ตอนนี้คำวิเศษณ์แบบเป็นทางการ เช่น ‘moreover’ กำลังเข้ามาแทนที่
@professosaurus_recs Moreover, please review the outputs before submitting. #teachersoftiktok #professor #college #studentlife #professorsoftiktok #finals ♬ original sound – Professor Matt 👨🏻🏫
ปฏิกิริยาบนโซเชียลมีเดียก็หลากหลาย
บางคนแซวว่า “??? งั้นเราจะถูกลงโทษเพียงเพราะรู้ภาษาอังกฤษด้วยเหรอ”
อีกคนโต้แย้งว่า “ผมอายุ 22 แล้ว แต่ตอน 18-20 ผมก็จะใช้คำว่า ‘moreover’ ในเรียงความอยู่แล้ว 100%… ผมเป็นแฟนพันธุ์แท้เรื่องไวยากรณ์ และชอบใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย ผมคงถูกจับผิดเพียงเพราะผมเขียนเองนี่แหละ ฮ่า ๆ”
ขณะที่นักเรียนอีกคนแสดงความคิดเห็นอย่างขำขันว่า “ดีใจจังที่รู้ว่าคำศัพท์มากมายของผมไม่ใช่ข้อได้เปรียบอีกต่อไป เครื่องจักรออร์แกนิกอย่างผมกลับถูกมองว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์แทนที่จะเป็นปัญญามนุษย์”
แม้ว่าปรินซ์ไม่ได้ระบุถึงผลลัพธ์หรือบทลงโทษสำหรับนักเรียนที่สงสัยว่าใช้ AI เขียนงาน แต่หลายคนก็พอเดาได้ว่า “คงไม่ใช่เรื่องดีแน่นอน”
ที่มา: New York Post
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เรียบเรียงโดยทีมงานข่าวสดออนไลน์