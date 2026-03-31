ฮือฮา หนุ่มจีนใช้รถดูดส้วมเป็นขบวนเจ้าบ่าว เผยเบื้องหลังไม่ธรรมดา ลั่นไม่อายทำกิน

“พาน ฮ่าวหนาน” ชายชาวอันฮุย กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์จีน หลังขบวนรถเจ้าบ่าวของเขาไม่เหมือนใคร เพราะแทนที่จะใช้รถหรู กลับเลือกใช้ “รถดูดส้วม” แทน

สำหรับ พาน ฮ่าวหนาน เดิมทีเรียนจบด้านกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ แต่หลังเรียนจบตัดสินใจกลับมาสืบทอดกิจการบริษัททำความสะอาดของครอบครัว และเคยเป็นกระแสมาแล้วจากภาพลักษณ์ “ทำงานขับรถดูดส้วม แต่เลิกงานขับเบนซ์กลับบ้าน”

เขาไม่เคยปิดบังอาชีพของตัวเอง แม้พ่อแม่อาจมองว่าไม่น่าภูมิใจ แต่สำหรับเขากลับรู้สึกภูมิใจมาก เพราะแม้งานจะสกปรกและมีกลิ่น แต่รายได้ทุกบาทมาจากความสุจริต อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่ค่อนข้างมั่นคงเมื่อเทียบกับบางสายงาน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา เขาได้เข้าพิธีแต่งงาน และได้จัดขบวนรถดูดส้วมจำนวน 9 คันที่ตกแต่งสวยงาม มาเป็น “ขบวนรถเจ้าบ่าว” เพื่อไปรับเจ้าสาว

เขาเผยว่า ก่อนถึงวันงานราว 2 สัปดาห์ ได้โพสต์วิดีโอขอความช่วยเหลือจากคนในอาชีพเดียวกันทั่วประเทศ เชิญชวนให้นำรถมาร่วมขบวน ซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากหลายพื้นที่

ด้าน “คุณหลี่” เจ้าสาว เผยว่า ตั้งแต่หมั้นกันในเดือนสิงหาคม ปี 2025 เจ้าบ่าวก็เคยเล่าถึงไอเดียนี้ ซึ่งเธอมองว่าน่าสนใจและไม่เหมือนใคร จึงตอบตกลงทันที พร้อมขอบคุณเพื่อนร่วมอาชีพทุกคนที่ช่วยทำให้ความฝันของทั้งคู่เป็นจริง

ขอบคุณที่มา hk01

เรียบเรียงโดยทีมงานข่าวสด

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