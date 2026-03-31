ผู้เชี่ยวชาญเผย 5 ตัวช่วยขับถ่ายให้ดีขึ้น ลดเสี่ยงมะเร็งลำไส้ แพทย์แนะท่านั่ง – ไฟเบอร์ คือกุญแจสำคัญ หลังอัตราการเกิดโรคมะเร็ง ในคนอายุน้อยเพิ่มสูงขึ้น
วันที่ 31 มี.ค. 69 กระแสการดูแลสุขภาพลำไส้กำลังมาแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงที่อัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนอายุน้อยเพิ่มสูงขึ้น ทำให้หลายคนเริ่มหันมาใส่ใจการขับถ่ายมากขึ้น ทั้งลักษณะอุจจาระ ความถี่ และวิธีดูแลระบบทางเดินอาหารในระยะยาว
ล่าสุด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารอย่าง เวนดี เลอเบร็ต ได้แนะนำ 5 วิธีสำคัญที่ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้น พร้อมลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง โดยเน้นทั้งอาหาร พฤติกรรม และอุปกรณ์ในชีวิตประจำวัน
1.ไฟเบอร์ ถือเป็น “ฮีโร่เงียบ” ของสุขภาพลำไส้ ตัวช่วยสำคัญของระบบขับถ่าย โดยคนส่วนใหญ่มักได้รับไม่เพียงพอ ส่งผลให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจ เบาหวาน และมะเร็ง วิธีเพิ่มไฟเบอร์ง่ายๆ เติมถั่วในเมนูอาหาร เพิ่มผัก โรยเมล็ดเจียในข้าวโอ๊ต
2.โพรไบโอติกส์ ปรับสมดุลจุลินทรีย์ลำไส้ ทำให้ระบบขับถ่ายสมดุลมากขึ้น แหล่งโปรไบโอติกส์ที่แนะนำ คือ โยเกิร์ต กิมจิกะหล่ำปลีดอง (ซาวเคราท์)
3.ใช้สายฉีดชำระ แทนกระดาษชำระ ช่วยทำความสะอาดได้ดีกว่าและอ่อนโยนต่อผิว แพทย์ระบุว่า การใช้กระดาษชำระอย่างเดียวอาจทำให้เกิดปัญหา อาทิ ริดสีดวง การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
4.ใช้ที่วางเท้า ปรับท่านั่งให้ถูกต้อง ขณะนั่งถ่าย จะช่วยให้ลำไส้อยู่ในมุมที่เหมาะสม (ประมาณ 100–120 องศา) ส่งผลให้ขับถ่ายง่ายขึ้น ลดการเบ่ง ลดอาการท้องผูก
5.ขยับร่างกาย กระตุ้นการทำงานของลำไส้ เช่น เดินหลังอาหาร หรือใช้ลู่วิ่งขนาดเล็ก สามารถช่วยกระตุ้นลำไส้ให้ทำงานดีขึ้น“ความสม่ำเสมอสำคัญ” การขยับเล็กน้อยแต่ทำเป็นประจำ จะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การดูแลระบบขับถ่ายไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยรวมในระยะยาว ทั้งการกินอาหารที่เหมาะสม การปรับพฤติกรรม และการใช้อุปกรณ์ที่ช่วยให้ขับถ่ายได้อย่างถูกวิธี
ขอบคุณที่มา newyork post
เรียบเรียงโดยทีมข่าวสดออนไลน์