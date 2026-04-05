ทรัมป์ขู่รายวัน!เอพี และ รอยเตอร์ รายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อเข้าสู่สัปดาห์ที่หก หลังสหรัฐอเมริกาแอละอิสราเอลจับมือเปิดฉากโจมตีอิหร่านตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมาว่า

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ข่มขู่อิหร่านอีกครั้งถึงกำหนดเส้นตายเปิดช่องแคบฮอร์มุซในวันจันทร์ที่ 6 เม.ย. เพื่อให้การเดินเรือสามารถสัญจรได้อีกครั้ง

ผู้คนเดินผ่านอาคารที่ถูกทำลายภายในแกรนด์ฮอสเซนิเยห์ โดยมีมัสยิดปรากฏให้เห็นในฉากหลัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ระบุว่าถูกโจมตีทางอากาศโดยกองกำลังร่วมสหรัฐฯ-อิสราเอลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ในเมืองซานจาน ประเทศอิหร่าน วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569

ทรัมป์ขู่รายวัน! – Pedetrians walk by a destroyed building within the Grand Hosseiniyeh, with the mosque visible in the background, which officials at the site say was hit by U.S.-Israeli airstrikes Tuesday, in Zanjan, Iran, Saturday, April 4, 2026. U.S. President Donald Trump threatened Iran over his Monday deadline to reopen the crucial Strait of Hormuz so ship traffic can flow again. (AP Photo/Francisco Seco)

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเปิดเผยเมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 4 เม.ย. ว่าช่วยเหลือนักบินได้อีก 1 นาย แต่กระทรวงกลาโหมสหรัฐยังไม่แสดงความคิดเห็นว่านักบินคนดังกล่าวเป็นลูกเรือคนที่สองจากทั้งหมดสองคนบนเครื่องบินขับไล่เอฟ-15 ที่ถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านยิงตกหรือไม่ และก่อนหน้านี้สื่อรายงานว่าลูกเรือคนแรกบนเครื่องบินลำดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือแล้ว

ก่อนหน้านี้สถานีโทรทัศน์ในอิสราเอลอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลว่ากองทัพอิสราเอลยกเลิกการโจมตีในพื้นที่ของอิหร่านซึ่งเป็นจุดที่มีการค้นหานักบินอีกนายของกองทัพสหรัฐ คานทีวีรายงานด้วยว่าอิสราเอลกำลังให้ความช่วยเหลือสหรัฐ ด้านข้อมูลข่าวกรองเพื่อระบุตำแหน่งของลูกเรือประจำเครื่องบินลำดังกล่าว

ภาพประกอบ: แผนที่แสดงช่องแคบฮอร์มุซ ถ่ายเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2026

ภาพประกอบ – FILE PHOTO: A map showing the Strait of Hormuz is seen in this illustration taken March 23, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

วันเดียวกัน กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (ไออาร์จีซี) ของอิหร่านระบุว่าเครื่องบินนี้ถูกยิงตกโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงของอิหร่าน

พล.อ.อาลี อับดุลลาฮี อาลีอาบาดี ผู้บังคับการกองบัญชาการทหารร่วมของอิหร่าน กล่าวว่าอิหร่านจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่มีกองทัพสหรัฐประจำการหรือใช้งานในภูมิภาคนี้ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานของอิสราเอลด้วย หากการรุกรานอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น

การตอบโต้ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนายทรัมป์เตือนให้อิหร่านเร่งเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากไม่อยากเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ร้ายแรงที่จะตามมา “เวลาเหลือน้อยลงแล้ว 48 ชั่วโมงก่อนที่หายนะจะถาโถมเข้ามา” นายทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ภาพนิ่งที่อ้างว่าแสดงให้เห็นเครื่องบินของสหรัฐฯ ที่ถูกทำลายระหว่างภารกิจของสหรัฐฯ ในการค้นหานักบินที่ติดค้างอยู่ในอิหร่าน ตามที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านกล่าวอ้าง ตามรายงานของสื่ออิหร่าน ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่าน ในเมืองอิสฟาฮาน ประเทศอิหร่าน เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2569

A still image purporting to show U.S. aircraft destroyed during the U.S. mission to find a stranded airman in Iran, the Revolutionary Guards said according to Iranian media, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Isfahan, Iran, released on April 5, 2026. The United States has rescued an airman whose F-15 jet was downed in Iran, two U.S. officials told Reuters late on Saturday. The officials did not immediately provide further details on the rescue. The Pentagon did not immediately respond to a request for comment. Social Media/via REUTERS

ประชาชนรวมตัวกัน ณ จุดที่อิสราเอลโจมตี ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลลาห์ ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป ในเมืองคฟาร์ ฮัตตา ทางตอนใต้ของเลบานอน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2569

ทรัมป์ขู่รายวัน! – People gather at the site of Israeli strike, amid escalating hostilities between Israel and Hezbollah, as the U.S.-Israeli conflict with Iran continues, in Kfar Hatta in southern Lebanon, April 5, 2026. REUTERS/Stringer

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

นายช่างหึงโหด ทารุณ ‘นศ.สาว’ ขังในบ้าน 3 วัน ขืนใจซ้ำ แฉตร.ไกล่เกลี่ยให้รับเงินเยียวยา
4

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
5

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
6

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
7

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
8

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
9

คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น
10

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง