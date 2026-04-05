ทรัมป์ขู่รายวัน! – เอพี และ รอยเตอร์ รายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อเข้าสู่สัปดาห์ที่หก หลังสหรัฐอเมริกาแอละอิสราเอลจับมือเปิดฉากโจมตีอิหร่านตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมาว่า
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ข่มขู่อิหร่านอีกครั้งถึงกำหนดเส้นตายเปิดช่องแคบฮอร์มุซในวันจันทร์ที่ 6 เม.ย. เพื่อให้การเดินเรือสามารถสัญจรได้อีกครั้ง
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเปิดเผยเมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 4 เม.ย. ว่าช่วยเหลือนักบินได้อีก 1 นาย แต่กระทรวงกลาโหมสหรัฐยังไม่แสดงความคิดเห็นว่านักบินคนดังกล่าวเป็นลูกเรือคนที่สองจากทั้งหมดสองคนบนเครื่องบินขับไล่เอฟ-15 ที่ถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านยิงตกหรือไม่ และก่อนหน้านี้สื่อรายงานว่าลูกเรือคนแรกบนเครื่องบินลำดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือแล้ว
ก่อนหน้านี้สถานีโทรทัศน์ในอิสราเอลอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลว่ากองทัพอิสราเอลยกเลิกการโจมตีในพื้นที่ของอิหร่านซึ่งเป็นจุดที่มีการค้นหานักบินอีกนายของกองทัพสหรัฐ คานทีวีรายงานด้วยว่าอิสราเอลกำลังให้ความช่วยเหลือสหรัฐ ด้านข้อมูลข่าวกรองเพื่อระบุตำแหน่งของลูกเรือประจำเครื่องบินลำดังกล่าว
วันเดียวกัน กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (ไออาร์จีซี) ของอิหร่านระบุว่าเครื่องบินนี้ถูกยิงตกโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงของอิหร่าน
พล.อ.อาลี อับดุลลาฮี อาลีอาบาดี ผู้บังคับการกองบัญชาการทหารร่วมของอิหร่าน กล่าวว่าอิหร่านจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่มีกองทัพสหรัฐประจำการหรือใช้งานในภูมิภาคนี้ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานของอิสราเอลด้วย หากการรุกรานอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น
การตอบโต้ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนายทรัมป์เตือนให้อิหร่านเร่งเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากไม่อยากเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ร้ายแรงที่จะตามมา “เวลาเหลือน้อยลงแล้ว 48 ชั่วโมงก่อนที่หายนะจะถาโถมเข้ามา” นายทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์
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