 

ลูกจ้างมาเลย์ ขอลาป่วยเพิ่ม 2 วัน แต่กลับโดนหัวหน้าประชด “ตื่นไปเอาใบรับรองแพทย์ได้ แต่มาทำงานไม่ได้?” กลายเป็นดราม่า วิจารณ์

วันที่ 5 เมษายน 2569 กลายเป็นประเด็นร้อนบนโซเชียล เมื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวมาเลเซียรายหนึ่ง ออกมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับลูกน้องที่ลาป่วย แต่กลับถูกหัวหน้าส่งข้อความเชิงประชด หลังจากพนักงานรายดังกล่าวไปพบแพทย์และได้รับใบรับรองการลาป่วยอย่างถูกต้อง

โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Threads โดยผู้ใช้ชื่อ @kopiaislimau90 ระบุว่า ลูกน้องของเขาลาป่วยต่อเนื่อง 4 วัน เนื่องจากเป็นไข้สูง และได้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา พร้อมรับใบรับรองแพทย์ตามขั้นตอน

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีเอกสารยืนยันชัดเจนจากแพทย์ แต่หัวหน้ากลับส่งข้อความตั้งคำถามในลักษณะประชดว่า

“ตื่นไปทำงานไม่ได้ แต่ตื่นไปเอาใบรับรองแพทย์ได้?”

เจ้าของโพสต์แสดงความไม่พอใจ พร้อมระบุว่า ก่อนหน้านี้พนักงานได้รับอนุญาตให้ลาป่วย 2 วัน แต่เนื่องจากอาการไม่ดีขึ้น จึงกลับไปพบแพทย์อีกครั้ง และได้รับใบรับรองเพิ่มอีก 2 วันเพื่อพักฟื้น

พร้อมพูดอีกว่า พอไม่มีใบรับรองแพทย์ ก็ถามหา แต่พอมีแล้วกลับพูดแบบนี้ มันน่าเหนื่อยใจจริง อีกทั้งหัวหน้ายังถามต่อถึงสาเหตุของอาการป่วย ทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของพนักงานจะอธิบายรายละเอียดทางการแพทย์

หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น วิจารณ์พฤติกรรมของหัวหน้ารายดังกล่าวว่า ขาดความเห็นอกเห็นใจพนักงาน

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

บางความคิดเห็นชี้ว่า การไปพบแพทย์เพื่อขอใบรับรองใช้เวลาเพียงไม่นาน ต่างจากการทำงานที่ต้องใช้เวลาทั้งวัน ขณะที่บางคนแนะนำให้สอบถามนโยบายบริษัทให้ชัดเจนว่า สามารถลาป่วยโดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ได้หรือไม่ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในลักษณะนี้

นอกจากนี้ ยังมีผู้ใช้งานอีกจำนวนไม่น้อยที่ออกมาแชร์ประสบการณ์คล้ายกัน ซึ่งเคยถูกตั้งคำถามหรือมีปัญหากับหัวหน้าเกี่ยวกับการลาป่วย แม้จะมีเอกสารรับรองจากแพทย์แล้วก็ตาม

ขอบคุณที่มา mustsharenews

เรียบเรียงโดยทีมข่าวสดออนไลน์

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