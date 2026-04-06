ชายอังกฤษ ปวดท้องรุนแรง คิดว่าอาหารเป็นพิษ ต้องเข้าห้องน้ำมากกว่า 100 ครั้งต่อวัน สุดท้ายพบเป็น โรคโครห์น รักษาไม่หายขาด เปลี่ยนชีวิตตลอดกาล
วันที่ 6 เมษายน 2569 อุทาหรณ์ชายชาวอังกฤษ วัย 45 ปี มีอาการปวดท้องรุนแรงกลางดึก คิดว่าเป็นเพียงอาหารเป็นพิษ ก่อนอาการทรุดลง เข้าห้องน้ำมากกว่า 100 ครั้งต่อวัน สุดท้ายแพทย์วินิจฉัยว่า ป่วยเป็นโรคโครห์น
ซาส พาร์ซาด เล่าว่า อาการของเขาทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว ทั้งปวดเกร็งช่องท้อง ท้องเสียอย่างหนัก และต้องเข้าห้องน้ำมากกว่า 100 ครั้งต่อวัน จนไม่สามารถทำงานหรือใช้ชีวิตปกติได้
อีกทั้งยังมีอาการอ่อนเพลีย น้ำหนักลดกว่า 15 กิโลกรัม และมีภาวะผิวหนังอักเสบร่วมด้วย ทำให้เขาแทบไม่กล้าออกจากบ้าน เพราะกังวลเรื่องการเข้าห้องน้ำ
จากนั้น เขาตัดสินใจไปพบแพทย์ หลังเข้ารับการตรวจอย่างละเอียด ทั้ง MRI ส่องกล้องลำไส้และกระเพาะอาหาร
ในที่สุดแพทย์วินิจฉัยว่า เขาป่วยเป็นโรคโครห์น ซึ่งเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง (IBD) ที่ส่งผลให้เกิดการอักเสบในระบบทางเดินอาหาร โดยโรคนี้ไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด แต่สามารถควบคุมอาการได้ด้วยการรักษาและปรับพฤติกรรม
แม้จะต้องเผชิญข่าวร้าย แต่พาร์ซาดเลือกปรับเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ โดยหันมาใส่ใจโภชนาการ เลี่ยงอาหารแปรรูป น้ำตาล และสารปรุงแต่ง รวมถึงออกกำลังกาย รับแสงแดด และพักผ่อนให้เพียงพอ ซึ่งช่วยให้อาการดีขึ้นและกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ
ปัจจุบัน พาร์ซาดนำประสบการณ์ของตนมาต่อยอดก่อตั้งธุรกิจด้านสุขภาพลำไส้ พร้อมย้ำว่า แม้โรคโครห์นจะต้องดูแลรักษาตลอดชีวิต แต่การปรับไลฟ์สไตล์สามารถช่วยควบคุมอาการได้
โดยเขายังคงมองโลกในแง่ดีและตั้งใจดูแลสุขภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัดและการใช้ยาให้นานที่สุด
ขอบคุณที่มา people
เรียบเรียงโดยทีมข่าวสดออนไลน์