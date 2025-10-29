 

สาวอังกฤษวัย 19 ปวดท้องเป็นปี หาหมอกว่า 13 ครั้ง ไม่หาย ซ้ำหมอบอก “ยังเด็กเกินไปที่จะเป็นมะเร็ง” สุดท้ายตรวจเจอโรคร้าย มะเร็งลำไส้ระยะที่ 3

เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานว่า สาวชาวอังกฤษรายหนึ่งออกมาเปิดเผยว่า เธอต้องผ่านการนัดตรวจสุขภาพมากกว่า 20 ครั้ง เข้าพบแพทย์กว่า 13 ครั้งกว่าจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ โดยระหว่างนั้นแพทย์บอกซ้ำ ๆ ว่าเธอ “อายุน้อยเกินไป” ที่จะเป็นโรคร้ายนี้

มิลลี่ แทนเนอร์ วัย 19 ปี จากเมืองอีฟแชม มณฑลวูสเตอร์เชียร์ เริ่มมีอาการปวดท้อง ปวดหลัง และมีเลือดออกในอุจจาระ เมื่อปี 2021 จึงไปพบแพทย์ แต่แพทย์กลับวินิจฉัยว่าอาจเป็นริดสีดวงทวาร ลำไส้แปรปรวน หรือปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือน

โดยตลอดช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน 2021 – พฤศจิกายน 2023 เธอเข้าพบแพทย์ประจำตัวถึง 13 ครั้ง โทรปรึกษา NHS 111 (สายด่วนที่ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ที่ไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน เฉพาะในอังกฤษ) และเข้าห้องฉุกเฉินหลายครั้ง แต่ยังไม่ได้รับการตรวจอย่างจริงจัง

ในที่สุด มิลลี่ตัดสินใจสั่งชุดตรวจมะเร็งลำไส้ (FIT test) ผ่านทางออนไลน์ด้วยตัวเอง ซึ่งผลออกมาเป็นบวก เธอจึงนำผลไปให้แพทย์ดู

Ms Tanner’s home bowel cancer test came back positive

แพทย์จึงส่งเรื่องขอตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ แต่กลับได้รับแจ้งว่าคิวรอนานถึง 60 สัปดาห์ เนื่องจากอายุของเธอไม่เข้าเกณฑ์เร่งด่วนตามแนวทางของ NHS จนกระทั่งแพทย์ทำการตรวจ FIT test ซ้ำและได้ผลบวกอีกครั้ง จึงสามารถส่งเรื่องเร่งด่วนได้

มิลลี่เล่าว่า “ตอนนั้นฉันรู้ลึกๆ อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นมะเร็งลำไส้ มันน่าหงุดหงิดมาก เหมือนกำลังจะเสียสติ เพราะไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่ฉันรู้สึก”

ในเดือนพฤศจิกายน 2023 เธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น มะเร็งลำไส้ระยะที่ 3 ซึ่งลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองแล้ว

เนื่องจากการรักษาอาจทำให้มีบุตรไม่ได้ เธอจึงตัดสินใจเก็บไข่ไว้ก่อนเข้ารับเคมีบำบัดและรังสีบำบัด รวมถึงการผ่าตัด และต้องใช้ stoma (ถุงเก็บอุจจาระภายนอกร่างกาย) แบบถาวร

ปัจจุบันผลการตรวจ CT และการส่องกล้องล่าสุดของเธอไม่พบสัญญาณของมะเร็งอีกต่อไป

มิลลี่กล่าวว่า ตอนนี้เธอต้องการ สร้างความตระหนักเรื่องมะเร็งในวัยหนุ่มสาว ไม่มีใครรู้จักร่างกายของคุณดีเท่าตัวคุณเอง ถ้ารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ อย่ายอมแพ้ จงกลับไปหาหมอจนกว่าจะได้คำตอบที่แท้จริง

ขณะที่ ด้านเอมี ฮาร์ดิง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการและผลกระทบจากองค์กร Teenage Cancer Trust กล่าวเสริมว่า “เราทราบดีว่ากระบวนการวินิจฉัยมะเร็งในคนหนุ่มสาวมักล่าช้าและสร้างความเจ็บปวดทางใจ แม้มะเร็งจะพบได้น้อยในวัยนี้ แต่ก็ไม่ควรถูกมองข้ามเพียงเพราะอายุของผู้ป่วย”

