 

แหล่งข่าวเผย แผนหยุดยิง อิหร่าน-สหรัฐฯ ใกล้ได้ข้อยุติแล้ว พร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง คาดมีผลบังคับใช้วันนี้ (6 เม.ย.)

วันที่ 6 เมษายน 69 รอยเตอร์ รายงานว่า แหล่งข่าวเปิดเผยว่า อิหร่านและสหรัฐฯ ได้รับข้อเสนอแผนยุติความขัดแย้ง ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ได้ทันทีภายในวันนี้ โดยมีเป้าหมายเปิดเส้นทางเดินเรือสำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง พร้อมวางกรอบเจรจาข้อตกลงถาวรภายใน 15–20 วัน

ข้อเสนอดังกล่าวจัดทำโดยปากีสถาน และถูกส่งต่อให้ทั้งสองฝ่าย โดยเป็นแนวทางแบบสองขั้นตอน ได้แก่ แผนระยะที่ 1: หยุดยิงทันที เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ตึงเครียด

แผนระยะที่ 2: เจรจาข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ภายใน 15–20 วัน

ข้อตกลงนี้มีชื่อเรียกเบื้องต้นว่า “Islamabad Accord” โดยมีสาระสำคัญ อย่าง การเปิดช่องแคบฮอร์มุซทันทีหลังหยุดยิง การจัดตั้งกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล การจัดการเจรจาแบบพบหน้ากันในกรุงอิสลามาบัด

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ข้อตกลงระยะสุดท้ายคาดว่าจะรวมถึง อิหร่านให้คำมั่นไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ แลกกับการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร และการปล่อยทรัพย์สินที่ถูกอายัด

อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวระบุว่า อิหร่านยังไม่ได้ให้คำตอบอย่างเป็นทางการ แม้จะมีการติดต่ออย่างเข้มข้นทั้งจากฝ่ายทหารและพลเรือน รวมถึงการสนับสนุนจากประเทศอย่างจีน

นอกจากนี้ มีรายงานว่า ผู้นำกองทัพปากีสถานได้หารืออย่างต่อเนื่องกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ และรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านตลอดทั้งคืน เพื่อเร่งผลักดันข้อตกลง

ทั้งนี้ สถานการณ์ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงก่อนหน้านี้ สร้างความกังวลต่อการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของพลังงานโลก ส่งผลให้ตลาดพลังงานผันผวนอย่างหนัก

เรียบเรียงโดยทีมข่าวสดออนไลน์

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