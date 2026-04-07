อาร์เทมิส 2 “เดินทางในอวกาศไกลสุด”รอยเตอร์ รายงานวันที่ 7 เม.ย. ว่า นักบินอวกาศทั้งสี่คนของ ภารกิจอาร์เทมิส 2 ของ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (นาซา) ของสหรัฐอเมริกา เดินทางไปยังจุดที่ไกลที่สุดในอวกาศที่มนุษย์เคยไปถึงเมื่อวันจันทร์ที่ 6 เม.ย. โดยใช้แรงดึงดูดของดวงจันทร์นำทางไปสู่การบินผ่านด้านไกลของดวงจันทร์ที่อยู่ในเงามืด

อาร์เทมิส 2 “เดินทางในอวกาศไกลสุด” - ภาพนี้จากวิดีโอที่นาซาเผยแพร่ แสดงให้เห็นดวงจันทร์จากกล้องภายนอกยานอวกาศโอไรออน หลังจากที่นักบินอวกาศอาร์เทมิส 2 เดินทางถึงระยะทางที่ไกลที่สุดที่มนุษย์เคยเดินทางจากโลก เมื่อวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2569

อาร์เทมิส 2 “เดินทางในอวกาศไกลสุด” – In this image from video provided by NASA, the Moon is seen from a camera outside the Orion Spacecraft after the Artemis II astronauts surpassed the farthest distance ever traveled by humans from Earth, Monday, April 6, 2026. The four astronauts of NASA’s Artemis II mission cruised on Monday to the deepest point in space reached by any human, following the tug of lunar gravitational force en route to a rare crewed flyby over the shadowed far side of the moon. (NASA via AP)

โดยเดินทางเกินกว่าระยะทางสูงสุด 248,000 ไมล์ (เกือบ 400,000 กิโลเมตร) จากโลกซึ่งเป็นสถิติที่ยานอวกาศอะพอลโล 13 เคยทำได้ในปี 2513 หรือเมื่อ 56 ปีที่แล้ว

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ศูนย์อวกาศจอห์นสันขององค์การนาซาในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส บันทึกการสังเกตการณ์พื้นผิวดวงจันทร์ครั้งแรกของนักบินอวกาศแบบเรียลไทม์ในช่วง 6 ชั่วโมงระหว่างผ่านดวงจันทร์

ในภาพจากวิดีโอที่นาซาเผยแพร่ นักบินอวกาศอาร์เทมิส 2 จากซ้ายไปขวา ได้แก่ รีด ไวส์แมน, เจเรมี แฮนเซน, คริสตินา โคช และวิคเตอร์ โกลเวอร์ รวมตัวกันเพื่อให้สัมภาษณ์ระหว่างเดินทางไปยังดวงจันทร์ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569

In this image from video provided by NASA, Artemis II astronauts, from left, Reid Wiseman, Jeremy Hansen, Christina Koch and Victor Glover gather for an interview en route to the moon on Saturday, April 4, 2026. (NASA via AP)

รายงานระบุด้วยว่าลูกเรือทั้งสี่คนของภารกิจอาร์เทมิส 2 ประกอบด้วย 3 นักบินอวกาศชาวอเมริกัน ได้แก่ นายรีด ไวส์แมน ผู้บัญชาการภารกิจ นายวิคเตอร์ โกลเวอร์ นักบิน และน.ส.คริสตินา โคช ผู้เชี่ยวชาญภารกิจอวกาศ อีกคนคือน.อ.เจอเรมี แฮนเซน นักบินอวกาศชาวแคนาดาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภารกิจ

มีกำหนดจะเดินทางไปถึงระยะทางที่ไกลที่สุดจากโลกที่ 252,755 ไมล์ (ประมาณ 406,768 กิโลเมตร) มากกว่าสถิติที่ลูกเรืออะพอลโล 13 ครองไว้ถึง 4,117 ไมล์ (ราว 6,625 กิโลเมตร)

ภาพนี้จาก NASA แสดงภาพโลกที่ถ่ายโดย รีด ไวส์แมน นักบินอวกาศของ NASA และผู้บัญชาการภารกิจอาร์เทมิส 2 จากหน้าต่างของยานอวกาศโอไรออน หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการจุดระเบิดเพื่อเข้าสู่ดวงจันทร์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569

This image provided by NASA shows a view of Earth taken by NASA astronaut and Artemis II Commander Reid Wiseman from of the Orion spacecraft’s window after completing the translunar injection burn on April 2, 2026. (NASA via AP)

ภาพถ่ายนี้จาก NASA แสดงให้เห็นภายนอกของยานอวกาศ Orion Integrity ระหว่างภารกิจ Artemis II ขณะเดินทางไปยังดวงจันทร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569

อาร์เทมิส 2 “เดินทางในอวกาศไกลสุด” – This photo provided by NASA shows the exterior of the Orion spacecraft Integrity during the Artemis II mission en route to the moon on Friday, April 3, 2026. (NASA via AP)

 

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