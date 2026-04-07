อาร์เทมิส 2 “เดินทางในอวกาศไกลสุด” – รอยเตอร์ รายงานวันที่ 7 เม.ย. ว่า นักบินอวกาศทั้งสี่คนของ ภารกิจอาร์เทมิส 2 ของ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (นาซา) ของสหรัฐอเมริกา เดินทางไปยังจุดที่ไกลที่สุดในอวกาศที่มนุษย์เคยไปถึงเมื่อวันจันทร์ที่ 6 เม.ย. โดยใช้แรงดึงดูดของดวงจันทร์นำทางไปสู่การบินผ่านด้านไกลของดวงจันทร์ที่อยู่ในเงามืด
โดยเดินทางเกินกว่าระยะทางสูงสุด 248,000 ไมล์ (เกือบ 400,000 กิโลเมตร) จากโลกซึ่งเป็นสถิติที่ยานอวกาศอะพอลโล 13 เคยทำได้ในปี 2513 หรือเมื่อ 56 ปีที่แล้ว
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ศูนย์อวกาศจอห์นสันขององค์การนาซาในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส บันทึกการสังเกตการณ์พื้นผิวดวงจันทร์ครั้งแรกของนักบินอวกาศแบบเรียลไทม์ในช่วง 6 ชั่วโมงระหว่างผ่านดวงจันทร์
รายงานระบุด้วยว่าลูกเรือทั้งสี่คนของภารกิจอาร์เทมิส 2 ประกอบด้วย 3 นักบินอวกาศชาวอเมริกัน ได้แก่ นายรีด ไวส์แมน ผู้บัญชาการภารกิจ นายวิคเตอร์ โกลเวอร์ นักบิน และน.ส.คริสตินา โคช ผู้เชี่ยวชาญภารกิจอวกาศ อีกคนคือน.อ.เจอเรมี แฮนเซน นักบินอวกาศชาวแคนาดาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภารกิจ
มีกำหนดจะเดินทางไปถึงระยะทางที่ไกลที่สุดจากโลกที่ 252,755 ไมล์ (ประมาณ 406,768 กิโลเมตร) มากกว่าสถิติที่ลูกเรืออะพอลโล 13 ครองไว้ถึง 4,117 ไมล์ (ราว 6,625 กิโลเมตร)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง: