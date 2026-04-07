ไวรัล! เจ้าบ่าวจัดงานแต่งธีมแมนยู ทั้งของชำร่วย สติ๊กเกอร์ การตกแต่งอัดแน่นโลโก้ทีมรัก ด้านเจ้าสาวไม่ค้านแถมเข้าร่วม
เรียกได้ว่าความรักที่ “โมฮัด อาเมียร์ ฟัดซลี โมฮาหมัด ซิราจ” ชายมาเลเซียวัย 31 ปี มีต่อสโมสรฟุตบอลทีมโปรด สามารถแทรกซึมไปในทุกช่วงชีวิต แม้กระทั่งวันสำคัญอย่างงานแต่งงาน ที่เนรมิตงานแต่งในฝันด้วยธีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อาเมียร์ เป็นแฟนพันธุ์แท้ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เขาชื่นชอบทีมมาตั้งแต่อายุเพียง 5 ขวบ เมื่อเติบโตมาเขายังเป็นประธานชมรม Manchester United Instance Evolution Movement Fan Club (G.E.M.U.K) อีกด้วย ดังนั้นธีมงานแต่งครั้งนี้จึงเป็นการแสดงความรักและชื่นชอบฟุตบอลทีมโปรด รวมถึงไอดอลในดวงใจอย่างเดวิด แบคแฮม
เขาทุ่มงบเกือบ 4,000 ริงกิต (ราว 32,000 บาท) เพื่อสร้างบรรยากาศ “ปีศาจแดง” ให้เด่นชัดที่สุดทั้งการตกแต่ง ของที่ระลึก สติ๊กเกอร์ ไปจนถึงโฟโต้บูธ ล้วนประดับด้วยโลโก้ของสโมสรชื่อดังจากอังกฤษ โชคดีที่ภรรยาของเขาไม่ได้คัดค้านกับไอเดียสุดแปลกนี้ งานวิวาห์ของเขาถูกจัดขึ้นอย่างราบรื่นไปเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา
“ตอนแรกผมอยากใส่ชุดเจ้าบ่าวลายแมนยู แต่สุดท้ายไม่ได้ใส่ เพราะไม่มีไซซ์ที่พอดี เลยเลือกใส่สูทกับเสื้อเชิ้ตสีแดงแทน ภรรยาผมก็เห็นด้วยกับธีมนี้ เพราะเธอก็เป็นแฟนแมนยูเหมือนกัน รวมถึงครอบครัว โดยเฉพาะคุณพ่อของผมที่ช่วยจัดการงานให้เข้ากับธีม ทุกอย่างตั้งแต่การ์ดเชิญ ของชำร่วย ไปจนถึงรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามที่ผมต้องการ” อาเมียร์กล่าว
เมื่อเห็นแขกที่มาร่วมงานประทับใจ อาเมียร์ก็ยิ่งรู้สึกคุ้มค่ากับสิ่งที่ตั้งใจทำ และความสุขของเขายังเพิ่มขึ้นอีก เพราะช่วงวันงานแมนยูสามารถเอาชนะคู่ปรับร่วมเมืองอย่างแมนซิตีได้
“ผมจะจดจำช่วงเวลานี้ตลอดไป และถ้ามีโอกาส ผมอยากพาภรรยาและครอบครัวไปเยือนสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดที่เมืองแมนเชสเตอร์สักครั้งหนึ่งในอนาคต” อาเมียร์กล่าว
ขอบคุณที่มา says
เรียบเรียงโดยทีมงานข่าวสด