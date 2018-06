อิสราเอลถล่มฝั่งปาเลสไตน์ ตอบโต้เจออาวุธโลว์เทค-ว่าวผูกระเบิด

อิสราเอลถล่มฝั่งปาเลสไตน์ – ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เมื่อ 18 มิ.ย. กองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอล หรือ ไอดีเอฟ ประกาศผลโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมาย 9 จุด ทางตอนเหนือของฉนวนกาซา ตอบโต้ที่ฝ่ายอิสราเอลใช้ว่าวผูกระเบิดเพลิงเข้าไปในพรมแดนทางด้านใต้ของอิสราเอล

Footage of last night’s IAF strikes of military objectives in the northern Gaza Strip belonging to the Hamas terror organization pic.twitter.com/ZKbmDIb465

— IDF (@IDFSpokesperson) June 18, 2018