100 เต็ม 4 วิชา! เด็กรัสเซียวัย 17 คะแนนสอบเอ็นทรานซ์-ทุบสถิติประเทศ

100 เต็ม 4 วิชา! – รุสลัน ซาลิมกาเรเยฟ นักเรียนหนุ่มวัย 17 ได้คะแนน 400 เต็ม 4 วิชาสามัญ (ภาษารัสเซีย คณิตศาสตร์ เคมี และชีววิทยา) จากการสอบเอ็นทรานซ์ของรัสเซีย (USE) ถือเป็นสถิติสูงสุดและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการสอบเอ็นทรานซ์ของรัสเซีย

“ผมเตรียมตัวสำหรับการสอบเอ็นทรานซ์ทั้งหมด 11 ปี ตั้งแต่เกรด 1 (เทียบเท่าชั้นประถม 1) ผมได้รับเหรียญรางวัลผู้ประสบความสำเร็จพิเศษในการเรียนครับ นอกจากนี้ ประสบการณ์การเข้าร่วมโอลิมปิกวิชาการช่วยให้ผมปรับตัวในการสอบเอ็นทรานซ์ได้ครับ”

นักเรียนมัธยมปลายอัจฉริยะ สายคณิตศาสตร์ จากโรงเรียนหมายเลข 179 ในกรุงมอสโก นอกจาก 4 วิชาสามัญ 400 คะแนนเต็มแล้ว ยังทำข้อสอบอีก 2 วิชา คือ ฟิสิกส์ (98 คะแนน) และ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (83 คะแนน)

รุสลันได้รับรางวัลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการของรัสเซียในวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ และภาษารัสเซีย ทว่าประสบการณ์โอลิมปิกวิชาการองตัวเองช่วยได้เฉพาะการสอบเอ็นทรานซ์วิชาคณิตศาสตร์ ภาษารัสเซีย และเคมี

“ส่วนวิชาชีววิทยา ผมไม่ค่อยมั่นใจครับ จึงอาศัยครูสอนพิเศษในช่วงเดือนสุดท้ายก่อนสอบ อาจเร่งรัดเกินกว่าที่ผมพึงพอใจ แต่ช่วยได้เยอะเหมือนกันครับ”

ชีวิตในวัยเด็ก รุสลันเริ่มอ่านหนังสือได้นิดหน่อยตั้งแต่อายุ 3 ขวบ เรียนรู้ตัวเลขจากป้ายทะเบียนรถยนต์ต่างๆ ชอบตื้อคุณแม่ด้วยคำถามที่ว่า “ทำไม?” และเล่นการทดลองวิทยาศาสตร์แทนการเล่นเหมือนเด็กเล็กคนอื่นๆ

“ผมชอบก่อพีระมิดและภูเขาจากทรายในสนามเด็กเล่นมากๆ จากนั้นขุดปล่องภูเขาไฟจากข้างใน แล้วทำให้มันสั่นสะเทือนเหมือนภูเขาไฟระเบิดครับ” รุสลันย้อนความหลังในวัยเด็ก

โพสต์ที่แชร์โดย Руслан Салимгареев (@russal2010) เมื่อ ส.ค. 26, 2017 เวลา 11:07am PDT

แม้จะทุ่มเทกับการเตรียมตัวสอบเอ็นทรานซ์อย่างหนัก โดยเฉพาะในชั้นมัธยมปลาย แต่ไม่ได้นั่งจมปรักอยู่กับหนังสือเรียน รุสลันยังแบ่งเวลาให้ตัวเองออกไปเดินเล่นและเตะฟุตบอลด้วย

หนังสือเล่มโปรดที่ชอบอ่านเวลาว่างๆ คือ Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah ของ ริชาร์ด บัค และ The Catcher in the Rye ของ เจ. ดี. ซาลินเจอร์ และยังชอบปลูกต้นไม้ ถ่ายรูปต้นไม้และสัตว์แล้วอัปโหลดในอินสตาแกรมส่วนตัว

นางออลกา ซาลิมกาเรเยวา นักชีววิทยา คุณแม่ของรุสลัน เผยว่า แตกต่างจากลูกทั้งหมด 4 คน รุสลันเป็นคนพยายามเรียนรู้อย่างลึกซึ้งตลอดเวลา สนใจในเคมี ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ และพฤกษศาสตร์ แต่ไม่ค่อยมั่นใจในวิชาหลังสุด และยังฝึกเรียนกีตาร์ ฝึกเต้นวอลซ์ ร้องเพลงในคณะนักร้องประสานเสียง

“ลูกชายให้ความสนใจกับหนังสือมากๆ ค่ะ แต่ยังชอบออกไปเดินเล่น บางวันครอบครัวไปเที่ยวทะเลวันหยุด ลูกชายมีความสุขกับการว่ายน้ำค่ะ”

ต่อข้อถามนักเรียนอัจฉริยะที่ว่า “คุณคิดว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะหรือไม่” รุสลันตอบว่า “เป็นคำถามยั่วยุชัดเจนครับ ไม่ใช่เรื่องดีหากเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น หากมีคนบอกว่าใครเป็นอัจฉริยะ จะทำให้คนนั้นรู้สึกแบ่งแยกโดยอัตโนมัติ ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นก็พอแล้วครับ”

รุสลันยื่นเอกสารเรียนต่อ คณะวิศวกรรมชีวเวชและชีวสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโก (MSU) มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของรัสเซีย ซึ่งใช้ผลสอบ 4 วิชาสามัญ ที่ได้คะแนน 100 เต็ม โดยตัดสินใจเลือกเรียนตอนอยู่เกรด 11 (เทียบเท่าชั้นมัธยม 5) จึงเป็นแรงผลักดันในการสอบเอ็นทรานซ์ให้ดีด้วย

อย่างไรก็ตาม MSU ยังจัดสอบภายในอีก รุสลันเองก็ไม่ได้ประมาทเรื่องนี้ ได้ยื่นเอกสารเรียนต่อมหาวิทยาลัยอื่นด้วย เพราะมีโอกาสพลาดได้เสมอ

รุสลัน ซาลิมกาเรเยฟ แสดงความคาดหวังว่า โลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์จะเข้าถึงชีวิตมนุษย์ทุกคน เพื่อให้ทุกคนตัดสินใจอย่างรอบคอบและมีเหตุผล

“อีก 10 ปีข้างหน้า ผมเห็นตัวเองทำงานวิทยาศาสตร์และศึกษาวิจัยสิ่งที่อาจเป็นเพียงจินตนาการอยู่ตอนนี้ครับ!” รุสลัน กล่าว

ถอดความและรวบรวมจาก รอสซียา 24 – อาร์ไอเอ – ตาสส์