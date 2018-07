ฉลอง65ปีลงนามสงบศึกเกาหลี “คิม” โชว์สปิริตส่งคืนศพทหารมะกันตามสัญญา (มีคลิป)

ฉลอง65ปีลงนามสงบศึกเกาหลี – วันที่ 27 ก.ค. สเตรทส์ไทมส์ รายงานความเคลื่อนไหวเชิงบวกในกระบวนการฟื้นสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกาและเกาหลีเหนือ ว่า เมื่อเวลา 11.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเกาหลี เครื่องบินลำเลียงศพและกระดูกซึ่งเชื่อว่าเป็นของทหารอเมริกัน 55 นายที่เสียชีวิตในสงครามเกาหลี เมื่อปี 2493-2496 เดินทางถึงฐานทัพโอซันของกองทัพอากาศสหรัฐในเขตซงตัน เมืองพย็องแท็ก ประเทศเกาหลีใต้ ท่ามกลางความชื่นชมจากทั่วโลกที่ระบุในทิศทางเดียวกันว่า ถ้าเกาหลีเหนือทำตามสัญญาการส่งคืนศพทหารอเมริกัน ความหวังในการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ก็เป็นจริงได้เช่นกัน

Thousands of soldiers from the US air base and their families are lining the route to welcome the fallen soldiers home. Over 5000 US soldiers remain unaccounted for in North Korea after the war. The remains will be tested to check they are Americans. pic.twitter.com/SskSWIHKxO

— Laura Bicker (@BBCLBicker) 27 กรกฎาคม 2561