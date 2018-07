เหมียวคู่เที่ยว ติดตามเจ้านาย อวดโฉมน่ารัก ท่องทั่วทิศแดนซากุระ

😻Walking through the forest🌳🌲🌳🌲, we finally arrived at Asama Falls🏞💦. Also, we enjoyed seeing the sunlight ☀streaming through trees🌲🌳🌲🌳. Japanese people call such beautiful sheaves of sunlight in the woods “KOMOREBI.”🌲☀🌲 Some linguists say that it has no single word within the English language that could be considered a direct translation. 🇯🇵🇬🇧 We believe KOMOREBI creates a sort of dance or interplay between the light ☀and the leaves.🌲🌿😻♥ 🐾 😻美しい木漏れ日が差し込む森🌲🌳🌲🌳🌲🌳を歩いてゆくと、そこに「浅間大滝」(群馬県北軽井沢)が出現しました💦🏞。猛暑がますます厳しくなる昨今ではありますが、この大滝の飛沫シーンを御覧いただき、少しでも涼しくなっていただければと願う次第です😻。🌲☀🌲ちなみに「木漏れ日」とは日本文化特有の表現で、英語では、この日本語の情緒を含め一語では表現できないそうです。😻 🐾 🐾 #travelingcat #travelingcats #ilovecats #adventurecats #adventurecat #cats #treponti #gato #cutepets #cat #catlovers #kitten #meow #petoftheday #bestcat #pets #浅間大滝 #北軽井沢 #旅猫 #ねこ部 #猫好き #ぬこ #ふわもこ部 #ネコ #猫 #旅にゃんこ #にゃらん #はちわれ #ねこ #キジシロ

A post shared by Traveling Cat (@the.traveling.cats) on Jul 23, 2018 at 5:01am PDT