หนุ่มคลั่ง! โมโหสาวไม่ให้เบอร์ กระโดดถีบรถบุบ-ทุบกระจกแตกเละ

หนุ่มคลั่ง! โมโหสาวไม่ให้เบอร์ – สื่อต่างประเทศ รายงานข่าว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา รายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเมโทรแนชวิลล์ ระบุว่า.. ขณะเกิดเหตุน.ส.เบเลย์ แคนเทรลล์กำลังนั่งอยู่ในรถยนต์ส่วนตัวของเธอที่ปั๊มแก๊สแห่งหนึ่งในเมืองแนชวิลล์ แต่แล้วจู่ๆก็มีชายแปลกหน้าก็เดินเข้ามาหาเธอที่รถแล้วขอเบอร์โทรศัพท์ของเธอ ซ้ำอยู่ 2 รอบ จนกระทั่งชายแปลกหน้าเอ่ยปากซ้ำเป็นรอบที่ 3 หญิงสาวจึงตอบปฏิเสธไปว่าเธอไม่ต้องการแลกเบอร์โทรศัพท์กับเขา เพราะเป็นเลสเบี้ยน

this shit really happens in this world. wouldn’t give him my phone number and this was the result. stay safe guys. people are fucked up pic.twitter.com/0TQB5H9kcV

— lorin (@LorinCantrell) 30 กรกฎาคม 2561