ดราม่าระทึกยิ่งกว่าหนัง เอฟ-15ประกบเครื่องบินถูกฉกไปฆ่าตัวตาย

ดราม่าระทึกยิ่งกว่าหนัง – เอพีรายงานวันที่ 11 ส.ค. เกิดเหตุระทึกที่สนามบินและน่านฟ้ารัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อมีช่างยนต์ อายุ 29 ปี ขโมยเครื่องบินลำว่างเปล่า ของสายการบินอลาสกา แอร์ไลนส์ หนีออกจากสนามบินนานาชาติ ซี-ทัก อินเตอร์เนชันแนล ทำให้เครื่องบินกองทัพ เอฟ-15 สองลำ รีบบินไล่ล่าตามเข้าประกบ เพื่อป้องกันเหตุร้าย สุดท้ายเครื่องบินลำดังกล่าวดิ่งตกลงบนเกาะเล็กๆ ในเขตพูเจ็ต ซาวด์ ของรัฐวอชิงตัน

#BREAKING Alaska Airlines says it is aware of an incident involving an unauthorized take-off of a Horizon Air plane from Seattle-Tacoma International Airport. This video was taken by a woman who lives south of the airport. She says this is the plane. (Courtney Jensen Junka) pic.twitter.com/Zh3E4aGfSk

— Fox26 News (@KMPHFOX26) August 11, 2018