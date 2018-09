ไปถึงไหนตายถึงนั่น ไต้ฝุ่นมังคุดคร่าชีวิตจีนแล้ว หวั่นฟิลิปปินส์แตะร้อยศพ

ไปถึงไหนตายถึงนั่น – เอพี รายงานความคืบหน้าสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นมังคุดเคลื่อนขึ้นฝั่งภาคใต้ของจีน ว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที 2 รายที่มณฑลกวางตุ้ง หลังจากพายุลูกนี้เพิ่งคร่าชีวิตผู้คนในฟิลิปปินส์มาแล้วอย่างน้อย 64 ราย และเชื่อว่ายอดผู้เสียชีวิตคงจะทะลุร้อย เนื่องจากหลายชีวิตถูกดินถล่มทับ

ก่อนหน้าพายุเข้า ทางการจีนสั่งอพยพผู้คนในกวางตุ้งออกจากพื้นที่เสี่ยงไปแล้วมากกว่า 2.4 ล้านคน พร้อมเรียกเรือประมงกลับเข้าฝั่งเกือบ 50,000 ลำ หลังจากเห็นฤทธิ์พายุซัดเขตปกครองพิเศษฮ่องกง จนขึ้นสถิติเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบเกือบสองทศวรรษ

มหาพายุไต้ฝุ่นมังคุดเคลื่อนขึ้นเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 ก.ย. ด้วยกำลังลม 205 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีกระแสลมแรงถึง 255 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พายุก่อให้เกิดฝนตกหนักและดินถล่มในสองหมู่บ้านของเมืองอิโตกอน จังหวัดเบนเกต ที่มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขา พบชาวบ้านเสียชีวิตแล้ว 34 ราย และยังสูญหายอยู่ 36 ชีวิต ส่วนใหญ่เป็นคนงานเหมือง และครอบครัวของคนงาน

ส่วนที่ฮ่องกง คลิปของเซาท์ไชนา มอร์นิงโพสต์ และซีจีทีเอ็น เผยนาที พายุเคลื่อนซัดทำลายอาคารบ้านเรือน กระแตกปลิวว่อน ป้ายโฆษณาล้ม และต้นไม้หักโค่นอย่างน่ากลัว นอกจากนี้ฝนที่กระหน่ำลงมายังทำให้น้ำท่วมกลางเมืองอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเกิดคลื่นซัดขึ้นฝั่งสูงถึง 3 เมตร

Part of a building’s roof falls off, collapsing scaffolding, smashed windows: more destruction in #HongKong caused by Typhoon #Mangkhut pic.twitter.com/p0VwcZZRUc

— SCMP News (@SCMPNews) September 16, 2018