อังกฤษหวั่น “โนวีชอก” โผล่อีก! พบชายหญิงป่วยปริศนาขณะดินเนอร์ในเมืองซอลส์บรี (มีคลิป) 

อังกฤษหวั่น “โนวีชอก” โผล่อีก! – วันที่ 17 ก.ย. มิร์เรอร์ รายงานกระแสวิตกกังวลใน อังกฤษ อีกครั้ง หลังมีการแจ้งเหตุฉุกเฉินว่าชายหญิงคู่หนึ่งป่วยกะทันหันขณะทานอาหารเย็นที่ร้านแห่งหนึ่งใน เมืองซอลส์บรี ซึ่งต่อมาตำรวจในชุดคลุมปิดทั้งตัวรุดมายังจุดเกิดเหตุ และมีพยานหลายคนกล่าวว่าเห็นเจ้าหน้าที่ใช้ผ้าคลุมร่างใครบางคนเคลื่อนย้ายออกไปจากร้าน

Trouble in Salisbury again on New Street near the cathedral, no sign of what’s happened but there’s 1 fire engine, 1 ambulance and 4 police cars, a man in a full white body suit with a mouth-mask and police not allowed to tell us what’s happening @BBCNews @SpireFM @SkyNews pic.twitter.com/3XpNVkH9or

