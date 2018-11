หนุ่มชาวประมงรัสเซียจับ‘ไส้เดือนทะเล’ อัดคลิป-ชวนฟังเสียงร้อง

หนุ่มชาวประมงรัสเซียจับ‘ไส้เดือนทะเล’ – สำนักข่าว อาร์ไอเอ โนวอสตี ของรัสเซียรายงานวันที่ 23 พ.ย. ว่า นายโรมัน เฟดอร์ตซอฟ ชาวประมงจากแคว้นมูร์มันสค์ ทางเหนือของรัสเซีย ค้นพบ ไส้เดือนทะเล ชนิดไม่ธรรมดา ที่ส่งเสียงร้องและทำท่าเหมือนยิ้มด้วย

Sometimes in trawl I find this one.If this creature COULD SCREAM, it WOULD SCREAM like this…

I think so…

Turn on the sound)

Иногда в трале я нахожу такое. Если бы это существо могло кричать, то оно кричало бы так…

Я так думаю…

Смотреть со звуком pic.twitter.com/FUiondmWz1

— Роман Федорцов (@rfedortsov) 14 พฤศจิกายน 2561