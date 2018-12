จับแล้วคนโปรยเงินจากดาดฟ้า ฝีมือหนุ่มฮ่องกง “เศรษฐีบิทคอยน์”

จับแล้วคนโปรยเงินจากดาดฟ้า – เมื่อ 17 ธ.ค. เซี่ยงไฮ้อิสต์ รายงานความคืบหน้ากรณีที่ชายผู้หนึ่งโปรยธนบัตรใบละ 100 ดอลลาร์ฮ่องกง (420 บาท) จำนวนมาก จากหลังคาของอาคารแห่งหนึ่งในย่านซัมซุยโป ของฮ่องกง ท่ามกลางความแตกตื่นของประชาชนที่สัญจรไปมา พากันเข้าไปเก็บธนบัตรจำนวนมาก เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.

ล่าสุด ชายคนดังกล่าวถูกจับกุมแล้ววานนี้ (16 ธ.ค.) ทราบชื่อว่า นายหว่อง ชิง-กิต ขณะไลฟ์สตรีมและถือเงินสดปึกหนึ่งในมือ ตำรวจแจ้งข้อหาว่าก่อความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะ

อ่านข่าวก่อนหน้านี้: แตกตื่น! ไลฟ์สด จู่ๆ เงินร่วงจากฟ้า ชาวบ้านวิ่งไล่เก็บ-ปีนหลังคา เร่งตามตัวคนโปรย

รายงานระบุว่า นายหว่องสนใจสกุลเงินดิจิทัลและผู้ประกอบการ เจ้าของเฟซบุ๊กเพจ Epoch Cryptocurrency มีรายงานว่า เขาเป็นเศรษฐีบิทคอยน์ และคาดว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการโปรยเงินดังกล่าว

นายหว่องโพสต์คลิปวิดีโอล่าสุดซึ่งพูดมาจากภายในรถหรู ระบุว่าตัวเองเป็นพระเจ้าที่ขโมยเงินจากคนรวยมาแจกคนจน อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจสกุลเงินดิจิทัลรายอื่นๆ กล่าวหานายหว่องว่า สิ่งที่ทำเป็นเรื่องหลอกลวงเพื่อชักจูงโน้มน้าวให้คนสนใจธุรกิจแบบพีระมิด (Pyramid scheme) ซึ่งจะต้องหาผู้ร่วมลงทุนอย่างไม่รู้จบสิ้น

ทั้งนี้ นายหว่องโปรยเงินจากดาดฟ้าเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปถึงที่เกิดเหตุหลังจากได้รับการแจ้ง โดยได้ขอให้ประชาชนอย่าเก็บธนบัตรดังกล่าว และได้เก็บเงินไว้ได้ราว 5,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (21,000 บาท)

Chinese 24 year old Bitcoin Millionaire Wong ching kit 黄鉦杰 AKA bi shao ye 币少爷 (Mr coin ) throws 100’s of millions of HKD from the roof top. He said “he feels as if he is god and he is responsible to teach the world about bitcoin.” Is this a sign of a bullrun incoming or ?! pic.twitter.com/IfgKykB0ME

— Mia Tam (@_blockandchain_) December 16, 2018